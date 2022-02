Ángel de Brito reveló la respuesta de Luli Salazar a Matilda de por qué no tiene papá

Ángel de Brito publicó en su Twitter una historia de Instagram de Luciana Salazar: "Y un día llegó la pregunta", decía el texto que escribió la modelo. Y el conductor contó la respuesta que le dio Luli a su hija.

La respuesta de Luli a Matilda

Ángel de Brito contó en su Twitter: "Matilda le preguntó a su mamá por qué no tenía papá. Luciana le contestó con la verdad de manera simple. Y surgirán más preguntas. Tiene 4 años".

Hasta el momento, la ex de Martín Redrado no comentó nada más al respecto.

Madre e hija en Navidad.

La Navidad de Matilda y Luciana Salazar: "No pregunta por su papá"

En diciembre, Caras entrevistó a Luciana Salazar y contó que Matilda aún no preguntaba por su papá.

—Respecto a sus interrogantes. ¿Matilda pregunta por la conformación de su familia o por su papá?

— No me toca ese tema. No pregunta por su papá. Solo pasó por ejemplo hoy que la ví jugando con unas muñecas y me dijo que eran hermanas. Sí habla de los papás de los amiguitos, del padre de tal amiga, pero no cuestiona porque ella no tiene papá. Jamás me lo preguntó. Yo no sé si en su interior lo sabe, pero sé que en algún momento lo va a hacer y ya se cómo lo voy a resolver. Pero por ahora no tiene esa inquietud. Ella lo lleva muy normal.

Luli jugando con Matilda.

—¿Y qué piensa decirle?

—Creo que va a ser en el momento. Uno tiene que ser normal y no darle tanta vuelta a los chicos. Porque cuánto más espontáneo es uno con los hijos mejor lo absorben. No me hago mucho problema con eso. Aparte Matilda es una nena que toma todo con normalidad. No creo que sea un tema conflictivo.

—Recientemente se dijo que le gustaría darle un hermano a Matilda, pero que sería en un contexto de pareja, ¿es así?

—Y la verdad es que sí, porque ser madre sola tampoco es algo tan sencillo. Le digo a todo el mundo que es la mejor decisión que tomé en mi vida, pero reconozco que tiene su responsabilidad y es mucho mayor que al estar en pareja, porque en ese caso se divide. Si bien tengo la ayuda de mis padres, porque tener una familia atrás es súper importante al tomar estas decisiones, admito que no es fácil, ni sencillo traer dos hijos al mundo siendo sola.