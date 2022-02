Ángel de Brito habló de las especulaciones sobre el reencuentro de Jorge Rial con la Niña Loly

Instagram

Ángel de Brito utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para hacer el famoso "#angelresponde", donde un seguidor le preguntó por la polémica de Jorge Rial y Romina Pereiro: "¿Rial fue a encontrarse con Loly?", fue la inquietud que recibió el periodista en sus redes.

"Una semana de vacaciones. No está separado ni en crisis. Me preguntó por #LAM" fue la respuesta que Ángel de Brito compartió con sus seguidores que no dejan de preguntar por la situación amorosa de Jorge Rial, que por haberse ido solo de vacaciones, se supuso una separación que no existió.

Como si eso fuera poco, otra pregunta decía: "Jorge Rial fue a reconquistar a la Niña Loly?", pero sin vueltas, Ángel de Brito fue contundente y respondió: "Larguen la adulterada", evidenciando que nada de eso es cierto, que se manipula la información y que se comunican cosas que no son verdad.

Efectivamente esto llevaría tranquilidad a los seguidores que no sabían que tan cierta era la separación de Jorge Rial, ya que Ángel de Brito expresó que habló con el conductor y que solo se tomó una semana de vacaciones solo, lo que no necesariamente significa una ruptura con su esposa.

No es la primera vez que Ángel de Brito desmiente la separación de Jorge Rial

Desde hace un tiempo, hasta acá, Jorge Rial y su esposa, Romina Pereiro, dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales, este detalle no menor en la actualidad, genera dudas en los seguidores, que al no verlos juntos piensan automáticamente que están separados o en crisis.

En más de una oportunidad, Ángel de Brito tuvo que tomar la posta y aclarar que Jorge Rial y Romina Pereiro, no están separados, esta duda que se repite bastante seguido en su dinámica de preguntas y respuestas, le hace ruido al periodista, ya que cada vez que se lo preguntan aclara lo mismo.

Es por eso que esta vez, volvió a repetir que no están separados y que no existe tal crisis, como lo hizo en ocasiones anteriores cuando es consultado por el mismo tema, que aparentemente ya se está cansando de responder.