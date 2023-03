Ángel De Brito publicó una conmovedora carta para su amigo Gerardo Rozín a un año de la muerte de su fallecimiento. Allí, el conductor contó varios detalles desconocidos de su relación y cómo con el tiempo se fueron distanciando aunque seguían pendientes uno del otro.

"Pleno 2000, un día que me llamó para felicitarme por La Linterna, y al día siguiente para reclamarme una info negativa para con Sábado Bus! Jajajaja! Esa mini discusión de dos tercos, terminó en una amistad de quince años.

"Debatíamos todo el tiempo sobre la tele y la radio, intercambiábamos información por ideas de invitados y secciones. Nos escuchábamos todo el tiempo por teléfono. Después pasamos a eternos cafés y luego a cenas con Carmela. Amaba la charla, el Morfi y los encuentros", continuó Ángel De Brito.

El detalle revelador de Ángel De Brito sobre Gerardo Rozín

Seguido a eso, Ángel De Brito contó que Gerardo Rozín, luego de separarse de Carmela Bárbaro, mantuvo una relación con una actriz muy conocida. "A las charlas incorporamos un tema: su destino amoroso. En un momento, le gustaba una de las actrices más talentosas y lindas del pais", señaló el conductor. Y agregó una anécdota: “'¿Queres ver como me la levantó?' Me canchereó en in Martín Fierro. ¡Y tuvo éxito! Creo que los tres guardamos el secreto".

Por supuesto, el líder de LAM no dio nombres ni pistas al respecto.

El distanciamiento de Ángel De Brito y Gerardo Rozín

"Éxito como en La Pregunta Animal o Gracias por venir, sus discusiones radiales, y sus programas sobre libros. Un día me llamó porque se había quedado sin canal, y me ofreció en su oficina de la calle Uriarte, conducir La Pregunta Animal. Quería entrar al Grupo Clarin con ese programa y después hacer otros. Pensamos nuevamente invitados, escenografía, cortinas, secciones. Lo presentamos, se aprobó pero de un día para el otro ¡desapareció sin avisar!", continuó contando Ángel De Brito en su posteo. Y agregó: "Telefe apareció y le ofreció Morfi. Y consiguió otro éxito. Ahí nos alejamos, por voluntad y error de ambos, y ya no volvimos a hablar. Nos seguíamos en silencio. Nos mandábamos mensajes por terceros".

Finalmente, Ángel De Brito señaló: "Al año comenzó LAM, para competir con Morfi, y fue Gerardo quien más FE le tuvo. “Nos van a romper el orto, les va a ir genial, el programa es una bomba” le decía a gente en común, sabiendo que me llegaría. Un año después, nos saludamos fríamente en otro Martín Fierro. Dos boludos". Nunca mas hablamos. GERARDO QEPD".