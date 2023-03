Ángel de Brito, todas las semanas tiene angelitas invitadas a su programa. La semana pasada estuvo presente Cande Tinelli, quien nos terminó de confirmar que nunca tuvo la mejor de las relaciones con la ex de su padre, Guillermina Valdéz y que tampoco coincide en muchas de las cosas que opina su madre Soledad Aquino. Lo cierto es que el conductor fulminó a Nancy Pazos cuando le preguntaron por ella cuando estuvo como panelista.

"¿Te gusta Nancy Pazos como angelita?", fue la pregunta que le hicieron a Ángel, y el con firmeza y sin vueltas, respondió: “No, por eso la saqué". Nancy Pazos tuvo distintos cruces con sus compañeras de LAM, como Nequi Galloti, Yanina Latorre y Andrea Taboada.

Nancy Pazos en "A la Barbarossa"

Ángel de Brito le responde a Soledad Aquino

La mamá de Cande Tinelli, Soledad Aquino tuvo un comentario desafortunado cuando se refirió a los programas de chimento como “grasas”. Todo se dio luego de que su hija estuviera como angelita invitada y ella dio su humilde opinión: "Igual no me gusta mucho verla ahí. En un programa de chusmerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí", dijo Aquino.

Cande Tinelli y Soledad Aquino

Lo cierto es que Ángel de Brito dio su comentario, cuando salió el tema de Chano y su presentación en el Lollapalooza, y dijo: "Le mandamos un beso grande a Chano. No como a Soledad Aquino que me parece una grasa. Ojalá que le salga todo bien y que sea para su bien".

