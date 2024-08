Jorge Lanata está hace casi dos meses internado en terapia intensiva, ahora fue Ángel de Brito quien reveló nueva información sobre la salud del periodista que preocupó a todos sus seguidores.

El presentador de LAM habló sobre las hijas de Lanata, quienes se encuentran junto a él mientras los médicos intentan que mejore. Pero ellas no son las únicas, sino que también está junto a la familia Elba Marcovvechio, actual pareja de Jorge.

Imagen de Jorge Lanata en la radio.

Todo ocurrió en el programa "Ángel Responde" que tiene Ángel en el canal de streaming Bondi, donde reveló la cruda información del periodista. "Jorge estuvo muerto, pero pudo salir. Son de esos cuerpos que resisten y resisten", reveló al aire el reconocido conductor.

Pero eso no fue todo, ya que Ángel de Brito también dio detalles de la salud de Jorge Lanata: "Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil".

Qué más dijo Ángel de Brito sobre la salud de Jorge Lanata

En su programa de streaming, el conductor confesó que el periodista estaría mejorando de a poco: "Hay una leve mejoría y me dicen obviamente que sigue en terapia y es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia”.

Por último, y muy fiel a su estilo, Ángel de Brito atacó a los compañeros de Jorge Lanata: “A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM y no digan nada, hay mucha gente que lo quiere".

J.C.C