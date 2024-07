Ángel de Brito se ausentó en LAM y luego reveló en sus redes sociales que no va a formar parte del programa debido a un problema de salud. Recientemente, el periodista compartió su parte médico y explicó por qué no va a estar en el programa ni en el streaming.

Yanina Latorre fue la elegida para conducir el programa el lunes 15 de julio y comenzó explicando lo sucedido con el conductor que se ausentó por un problema de salud. “Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y ya a la mañana no se sentía bien. Me dijo: ‘Mirá si no llego a esta noche’”, explicó.

Recientemente, Ángel De Brito, a través del chat de difusión de LAM, compartió su parte médico sobre cómo evoluciona su problema de salud. "Diagnóstico: estado gripal, faringitis. Me mandaron a hisopar estreptococo. Reposo. Hablar lo menos posible. Paracetamol. Sin antibióticos", explicó el periodista.

