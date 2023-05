Ángel de Brito nuevamente contra Romina Uhrig: "Que responda en la justicia la ridícula está"

Es evidente que la pelea entre el conductor de LAM, Ángel de Brito y la ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig no tiene fin. Siguen sumando round pero el periodista se cansó y salió a responderle en Twitter. La ex diputada contó en "El Show de Ulises Jaitt", contó el motivo por el cual no estaría presente en LAM y hasta incluso que tanto el conductor como la panelista Yanina Latorre, deberían arrepentirse de todo lo que dijeron de ella, tanto de las causas, como de las mentiras al respecto de su relación con Walter Festa.

"Yanina habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras de mí. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande. Ella dijo 'esto es así', afirmándose. Es tremendo, no me interesa. Con Yanina no me tomaría ni un café. En algún momento supongo que se van a tener que retractar con todo lo que dijeron de mí, todas las mentiras que dijeron. Desde lo que cobro, de meter mano en mi recibo de sueldo, decir que soy millonaria, que tengo propiedades". Como esto no podía pasar desapercibido, Ángel de Brito vio la nota y salió a responderle con un polémico tuit: "Que responda en la justicia está ridícula y el Marido, del que también fingió separación. Dos farsantes".

Ángel de Brito nuevamente contra Romina Uhrig:

Ángel de Brito letal con Romina Uhrig

Meses atrás, cuando Romina Uhrig salió de la casa de Gran Hermano 2022, estuvo presente en los programas como lo hicieron todos los ex participantes a medida que iban saliendo de la casa. Uno de ellos era LAM, pero la ex diputada no estuvo presente por motivos personales. Acto seguido, la ex diputada salió a chicanear al conductor fingiendo no conocerlo: "¿Ángel se llama no?".

Ángel de Brito le paró el carro a Romina Uhrig

Como era de esperarse, Ángel que no se calla, respondió: “A todos estos nabos incluida la ex diputada con su marido investigado por enriquecimiento ilícito les cuento que leímos LA CAUSA. Es información. ¡Y sí, no me gustan los chorros, soy así! Lola”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

J.M