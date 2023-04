Romina Uhrig fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano a causa de su pasado político. Desde el momento que quedó eliminada tuvo que dar un montón de explicaciones sobre supuestas riquezas que ganó siendo diputada. Sin embargo, la jugadora negó todo, pero nuevamente quedó expuesta al ser acusada de realizar compras en dólares y utilizar una cartera Gucci.

"Nunca dije que no tenía dónde vivir. Yo cuando iba al confesionario le preguntaba a Gran Hermano si mis nenas seguían viviendo en el mismo lugar y ellos no me decían nada. Ellos la dibujaron cómo quisieron e interpretaron todo cómo quisieron...", expresó Romina en uno de los debates de Gran Hermano. Sin embargo, ella sí expresó dentro de la casa que "Quiero independizarme para darle una casa a mis hijas y hacerme cargo de los gastos".

Acusaron a Romina Uhrig de mentirosa por hacer compras en dólares y utilizar una cartera Gucci

La ex hermanita parece haber cortado todo tipo de contrato con Telefe y se reusó de presentarse en LAM en dos oportunidades, lo que causó el repudio de Ángel de Brito en las redes sociales y la exposición de su supuesta economía a través de la cuenta de Twitter del programa.

Romina acusada de hacer compras en dólares

Romina asegura que ella no tiene propiedades a su nombre, como había revelado Yanina Latorre sobre la casa a kilómetros de Pinamar, pero que tampoco es una "Manicura pobre". La bomba estalló cuando comenzó a circular un supuesto recibo de sueldo con su firma en donde indicaba que ganó $700 mil pesos por mes.

La exdiputada desmintió la situación y expresó que trucaron el número de la foto. " Otra mentira fue que tuve un sueldo de $700.000, no lo tuve nunca. Me ensuciaron continuamente", expresó con hartazgo. Pero la fiesta de bienvenida que le organizó Walter Festa, su marido, en su casa dejó a la vista la inmensidad de la propiedad, con pileta incluida.

Pero Ángel de Brito, quien está decidido a exponer todo lo que pueda la economía de Uhrig. "Hola, LAM. Trabajo en un shopping y Romina de GH vino con Walter Festa a comprarse ropa. Pagó todo con dólares y se vino con una cartera Gucci", fue el mensaje que dejó una vendedora del local donde compró Romina Uhrig a LAM.