Ángel De Brito está a un paso de ser jurado del Bailando 2023. La convocatoria por parte de Marcelo Tinelli ya la tiene aunque aún no se pusieron de acuerdo en el contrato.

En la tarde de este martes, el conductor abrió la posibilidad de enviarle preguntas por Instagram Stories y uno de los comentarios que recibió fue justamente sobre eso.

"Ángel firmá para el Bailando por favor", le escribió un seguidor. Y Ángel De Brito respondió: "Cuando nos pongamos de acuerdo".

De esta manera entonces, el conductor reveló la única condición que hace falta para que acepte ser uno de los miembros del Jurado del Bailando 2023.

Marcelo Tinelli dio novedades del Bailando y confirmó los jurados

En la entrevista con Yanina Latorre en su nuevo programa de radio, Marcelo Tinelli confirmó que Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán ya están confirmados y cerrados como jurados del Bailando 2023. También dijo que Ángel de Brito, pero al parecer hay un teléfono roto entre los dos.

Sobre el estudio en el que se va a grabar, Marcelo Tinelli agregó que ya tienen el lugar, que si bien no era la primera opción que habían visto, pero ya encontraron set para el Bailando 2023. “Lo tengo, pero no lo puedo anunciar porque no lo confirmamos, pero sí lo encontramos”, comentó el presentador.

De concretarse la negociación con Ángel de Brito, el jurado del Bailando volvería a sus inicios cuando en la foto estaban Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y Ánge de Brito con Marcelo Tinelli como presentador.