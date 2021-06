Ángel de Brito y Mariano Martínez fueron protagonistas de un tenso cruce en Twitter después de que el conductor compartiera una foto del actor y escribiera la palabra “Meme”.

Al ver eso, Mariano Martínez reaccionó y posteó: “Qué lindo leer a la gente siendo amorosa y no agresiva. Angel quiso hacer un chiste con algo que no es gracioso. En serio pasemos a otro tema. Gracias”

Por su parte, Ángel le contestó y le pidió perdón: “Una fea Foto tenemos todos. Esa es la “gracia” de los memes. Perdón si te molesto , soy lindo pero bruto”.

Ángel de Brito y Mariano Martínez tuvieron un filoso ida y vuelta: "Soy lindo pero bruto"

Ángel de Brito habló de su salud y reveló qué secuela le dejó el coronavirus

Ángel de Brito sufrió coronavirus cuando viajó a Miami para vacunarse y atravesó la enfermedad con síntomas leves.

Sin embargo, el conductor de LAM se sometió a una serie de estudios post COVID para controlar que la enfermedad no haya dejado secuelas y ningún otro problema.

Pero a pesar de mantener un excelente estado de salud, Ángel de Brito contó que el virus le dejó una pequeña secuela y que había sufrido una neumonía leve.

" Yo atravesé el virus asintomático. En una de las placas me salió neumonía de un pulmón. Quedaron los rastros porque fue muy leve. El médico me dijo que si hubiese sido severa me hubiese dado cuenta. Por suerte no es nada grave pero es importante hacerse los estudios después de haber atravesado por la enfermedad", insistió el periodista sobre la necesidad de mantener los estudios de salud.

En la misma nota, Connie Ansaldi contó su experiencia con el coronavirus y reveló los ejercicios que realizó para recuperar el gusto y el olfato. "Hay que ejercitar para poder recuperar el olfato. Por día olía un poco de café o perfumes para poder ejercitarlos", aclaró.