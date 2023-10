Aníbal Lotocki se entregó a la Policía Federal en La Plata el pasado miércoles 18, tras la orden de arresto inmediato emitida por la Sala 4 de la Cámara Criminal.

Un video se volvió viral recientemente, mostrando a Lotocki comprando en un supermercado chino en City Bell horas antes de ser encarcelado.

"Fue la última zona donde estuvo viviendo antes de ir preso", comentó Mauro Szeta desde el lugar y agregó: "Está detenido porque no respetó las condiciones de su libertad".

La charla de Aníbal Lotocki con la dueña del supermercado

Eliana, propietaria del supermercado chino en el que el médico realizó compras antes de entregarse, compartió en una entrevista con Telefé su conversación con el médico actualmente detenido.

Anìbal Lotocki

"Me dijo que no era él, que era el hermano. Negó su presencia en el barrio, fue raro, me llamó la atención", comentó la mujer en el noticiero sobre el doctor.

Aníbal Lotocki no estaría detenido actualmente por causarle la muerte a Silvina Luna, que fue el caso más mediático del cirujano. Además, la Justicia porteña optó por dejar de investigar aquella causa.

