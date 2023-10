Aníbal Lotocki se encuentra en el ojo del mundo mediático tras ser el principal sospechoso de la muerte de diversas personalidades del espectáculo, entre ellas, Silvina Luna. Sin embargo, el pasado martes, el médico fue acusado de homicidio simple ante la Justicia Federal por la muerte de Cristian Zárate, un empresario de 50 años, quien se había sometido a un tratamiento estético en 2021, y desafortunadamente falleció debido a complicaciones relacionadas con la cirugía.



El pacto entre Aníbal Lotocki y su abogada, Ileana Lombardo

En una intervención en ‘Intrusos’, Karina Iavícoli reveló que la abogada de Aníbal Lotocki, Ileana Lombardo, no le cobró por sus servicios al falso cirujano, es decir, que el imputado no le adjudicó ningún tipo de pago por su defensa ante el juzgado. Sin embargo, su trabajo como su representante legal no fue completamente gratis, sino que a cambio de eso, ambos pactaron un acuerdo.

Aníbal Lotocki e Ileana Lombardo

Según aseguraron en el programa, Aníbal Lotocki le estaría pagando a Ileana Lombardo por sus servicios con tratamientos estéticos y lujosos viajes a Europa. A pesar de las acusaciones en su contra, la abogada recibiría a cambio procedimientos quirúrgicos en mano del cirujano, procesado por la muerte de uno de sus pacientes, como método de pago. En relación con la detención de Lotocki, la Justicia porteña optó por dejar de investigar el caso de Silvina Luna, víctima fatal de las cirugías del médico.

