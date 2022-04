Aníbal Pachano: "No me equivoqué en irme ni en volver"

“Existe una arquitectura aérea poco conocida”, asegura Aníbal Pachano quien en 2021 volvió a su primer amor, la arquitectura, en el ciclo “Ciudad de Cúpulas” que estrenó su segunda temporada por Canal (á) y que tiene muy ilusionado al actor, bailarín y coreógrafo.

“Es un proyecto que comenzó hace un año y que luego se desarrolló a partir del mes de agosto. Se trató de un espacio en donde pude mezclar mis dos profesiones, la de arquitecto y la de artista. Pude mostrar una ciudad que no se ve, porque uno no mira para arriba, pero existe una coronación de edificios con historia, anécdotas y de arquitectos impresionantes que no tienen nada que envidiarle a las ciudades europeas”, dijo Pachano en diálogo con CARAS Digital sobre este ambicioso proyecto que lo alejó momentáneamente de las luces de calle Corrientes para llevarlo a un mundo lleno de misterios y de la historia arquitectónica de nuestro país.

“Es un trabajo sumamente creativo, con un montón de gente joven, con un guión artístico y técnico que fue una hermosa sorpresa. Canal (á) es una señal de prestigio y el programa ha sido un éxito y por eso se dio la segunda temporada, y esperemos que se dé la tercera temporada para no sólo hacer Buenos Aires, sino en otros lugares en el interior del país como Rosario y Córdoba”, contó.



¿Qué fue hasta hora lo que más te sorprendió del recorrido?

-Conocía casi todas las cúpulas, aunque había algunas que no conocía, la del Congreso es maravillosa. Estudiar detalle por detalle el trabajo de restauración que han hecho, es increíble. Es muy importante valorizar el arte y el oficio que se hace en estos lugares para mantener su esencia.

Hay un trabajo artesanal, mucha gente que está abocada a eso que me remonta a la historia de mis viejos, es algo muy emotivo, porque pienso que valió la pena haber estudiado arquitectura y haberme recibido de eso, es mi mayor orgullo.



¿Cómo te sentís desarrollando este tipo de proyectos?

-Siento que en este momento de mi carrera es como un broche de oro, sobre todo cuando la gente te lo dice en la calle. Ahí pensás que todo lo que hiciste valió la pena porque se hizo con mucho esfuerzo y amor. Está re bueno que suceda y que me pase a mí después de muchos años de dedicarme al mundo del espectáculo donde también creé productos icónicos.

Con el estreno de la segunda temporada se me abrió un año maravilloso.



“Así vuelvo” es poner en valor 40 años de profesión.

Pero Aníbal Pachano no sólo dedicó su tiempo a pasearse por las cúpulas más deslumbrantes de Buenos Aires, sino que este verano su tarea estuvo abocada a las tablas con “Así vuelvo” que el próximo de mayo regresará a escena en el teatro Regina.

“Todo el mundo pensó que yo me bajaba, pero no fue así, fue un paso al costado para estar desde otro lado, abrir las puertas a gente joven, poder dirigir, estar en otro rol”, aseguró Pachano quien es maestro y aprendiz en esto de ir dejando ciertos lugares para ocupar otros.

Se trata de pasar el conocimiento…

-Sí, de los conocimientos que me pasaron mis padres, que me llevaron por el mundo de la arquitectura, pero también por el artístico. Es mi lei motiv. En esta última etapa mía arriba de un musical, teniendo a tanta gente talentosa trabajando conmigo me dio la posibilidad de estar en distintos roles. Todo es aprendizaje y seguir alimentando tu arte y oficio.



Es una resiliencia, después de haber transitado distintas cuestiones de salud. Siempre voy a buscar la posibilidad de mejorar y que el camino sea pleno y luminoso.

¿Cómo fue gestar esta obra?

-Con Así vuelvo llegamos a la calle Corrientes en un momento en que el teatro ha estado muy vapuleado por la pandemia, y tener esa posibilidad es muy simbólica, por mis años sobre los escenarios y porque ahora vamos a estrenar en el Teatro Regina, donde mi mamá me vio actuar por última vez y donde nace mi hija en el proceso.

Son muchas emociones, a veces me superan, pero estoy muy bien. No me puedo quejar, tengo mi salud, estoy cuidado y contenido. Uniendo además dos profesiones, no me equivoqué en irme ni en volver, por eso es “Así vuelvo”.