Anita García Moritán mostró cómo habla inglés y llenó de ternura a todos

Anita García Moritán, la hija menor de Pampita, fruto de su ex relación con Roberto García Moritán, sorprende a todos con sus tiernos posteos en redes. Por su parte, la pequeña de tres años es uno de los orgullos más grandes de su mamá.

En este sentido la modelo muestra sus nuevas experiencias en las redes cada vez que puede, con la actitud de una madre llena de alegría y ternura por su hija. Además, es de público conocimiento el amor que Pampita siente por sus hijos y que se encarga de demostrar cada vez que tiene la oportunidad.

Pampita con Anita, su hija menor.

Anita García Moritán habló en inglés y llenó de ternura a todos

En este contexto, Anita García Moritán está empezando a crecer, y con tan solo 3 años ya demuestra ser una pequeña muy inteligente. Por eso, en las últimas horas Pampita compartió un tierno video en sus redes donde muestra a su hija hablando inglés.

Por su parte, la modelo compartió una historia de Instagram que subió la presentadora Barbie Simons, la “miss” de Anita, donde se la ve a la hija de Roberto García Moritan con un hermoso vestido blanco, unas sandalias y una mochila marrón, jugando mientras aprenden inglés.

Anita García Moritán con sus papás.

“Clase express de inglés con Miss Barbie, ¡Hoy le tocó a @anagarciamoritan! ¿Aprobó?”, preguntó Simons en las redes, y Pampita lo compartió para que lo vean todos sus seguidores, que la acompañan siempre.

En su cuenta manejada por su mamá, Anita comparte fotos de sus looks más tiernos, desde su disfraz de halloween hasta las fotos más cariñosas con sus papás y sus familiares. Esta vez, también quiso compartir cómo aprende inglés y Pampita se encargó de que la cuenta de Instagram de su hija también le muestre a sus seguidores el aprendizaje de su pequeña.

A partir de esto, la hija menor de la modelo se mostró diciendo una corta pero muy bien pronunciada frase: “Hello, my name is Ana” (Hola, mi nombre es Ana). Al ritmo de su “profe”, Anita repitió las palabras en el idioma extranjero y demostró ser una niña de tres años con una muy buena pronunciación.

No solo eso, sino que se pudo ver una sonrisa en su rostro demostrando que no solo aprende, sino que también se divierte. En este sentido, su mamá también demuestra, desde su viaje en Tailandia, que siempre está al tanto de sus hijos, más allá de cualquier trabajo y distancia.

Anita García Moritán con sus papás

Por otro lado, el que también compartió el tierno video fue su papá, el exministro que, al igual que Pampita, cada vez que puede publica algún momento lindo junto a su hija, como una de sus últimas publicaciones, donde mostró a Anita en su concert 2024, uno de los actos escolares de la pequeña.

También, en su publicación Roberto García Moritán incluyó en su carrusel de fotos un video de Pampita y su hija bailando, reflejando la buena relación que mantienen más allá de toda la polémica. De esta forma, la expareja, siempre que tuvo la oportunidad, demostró que la prioridad, sin importar los problemas, siempre va a ser Anita.

