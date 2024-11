La separación de Carolina "Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán fue un momento muy duro para la modelo. En este sentido, el mes de septiembre se convirtió en uno de los meses más fuertes para la pareja.

Por su parte, el empresario confirmó que estaba separado de Pampita desde hacía un tiempo el 28 de septiembre, sin embargo, la modelo no se quedó callada y contradijo a Moritán con pruebas a través de las redes, asegurando que la relación había terminado hace pocas semanas.

Roberto García Moritán y Pampita, envueltos en una ruptura mediática.

A partir de esto, la expareja anunció su ruptura y convirtió el conflicto en una polémica, sin aclarar del todo el motivo que los llevó a tomar esa decisión.

Revelaron el verdadero motivo por el que Pampita se habría separado de Moritán

En este contexto, el paso de Pampita por el programa de Susana Giménez generó expectativas que finalmente no se cumplieron. Los espectadores esperaban que la ex de Vicuña cuente los motivos desconocidos que la llevaron a tomar la decisión. Sin embargo, la modelo no quiso dar detalles al respecto.

No obstante, en Socios del Espectáculo, revelaron el posible motivo y contaron que está vinculado con una amante de García Moritán. De hecho, en su entrevista con Susana Giménez, pese a que no quiso ventilar nada, Pampita contó que el motivo estuvo relacionado a una “bomba que cayó y explotó todo por el aire”: “Volaron los pedazos por todos lados y no se pudo pegar más nada”. Después, Caro siguió contando que para ella el 20 de septiembre se terminó todo: “Cuando hay algo muy fuerte, no hay vuelta atrás”.

Roberto García Moritán y Pampita con su hija Ana.

A partir de esto, en Socios del Espectáculos, Matías Vázquez compartió información sobre el quiebre, y sostuvo que una de las amantes de Moritán le habría escrito a su exesposa: “La información que me llegó es que una de las supuestas amantes de Moritán le escribió a Pampita el 20 de septiembre y le mostró pruebas contundentes”.

Además, el panelista informó que la posible amante tenía pruebas que demostraban su vínculo con el empresario, y que esas pruebas incluyen registros de encuentros en la casa de Barrio Parque, la misma casa que compartían los papás de Ana.

En este sentido, la panelista Paula Varela agregó que lo que más le dolió a Pampita fue enterarse de que su expareja llevaba a otras chicas a su propia casa.

Pampita fue al programa de Susana pero no dio detalles de su separación.

Por su parte, el periodista Adrián Pallares sostuvo que el panelista Vázquez había entrevistado a la presunta amante, pero confesaron que no quisieron emitir la nota debido a las irregularidades que contenía. “La entrevista fue en un bar, y ella me dijo que tenía pruebas contundentes, pero para mostrarlas me pidió dinero”, detalló.

En este sentido, los panelistas de Socios del Espectáculo señalaron que les “hacía ruido” participar de algo “extorsivo” hacia Roberto García Moritán.

Respecto a la versión del exministro, LAM logró obtener declaraciones de García Moritán, donde señaló el dolor que le causó a él y a su familia toda la polémica. Además, contó que fue invitado a muchos programas televisivos, pero que decidió rechazar la invitación para no “sobreexponerse”.

Sin embargo, sostuvo que podría ser una gran oportunidad para contar su versión de los hechos frente a las “mentiras” que se dijeron. Por otro lado, el político confirmó seguir amando a Pampita y destacó su personalidad como mamá y como mujer. En definitiva, los motivos no quedan claros, pero sí se refleja el respeto mutuo que aún mantienen.

VFT