Anita García Moritán y un sorprendente video en el que muestra su gran destreza en la nieve

Anita García Moritán cumplió 4 años, el pasado 22 de julio, durante sus vacaciones de invierno en Villa La Angostura. Pampita compartió la intimidad del festejo y la felicidad de la pequeña al soplar las velitas, ahora la modelo mostró la divertida actividad que realiza su hija en Neuquén, donde también se encuentra acompañada de sus hermanos, Beltrán y Benicio Vicuña.

En plenas vacaciones de invierno, Anita García Moritán suma un nuevo hobby en la nieve

Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, asiste a clases de baile y equitación, y durante sus vacaciones en la nieve aprendió a esquiar como su mamá. De esta manera, la pequeña de 4 años recién cumplidos sumó un nuevo conocimiento que la conductora mostró orgullosa en sus historias de Instagram.

Sin miedo y luciendo un traje térmico con efecto degradé en tonos celeste y violeta, Anita se deslizó sola y completamente segura por la pista de nieve. En el video que compartió Pampita con sus millones de seguidores también se puede ver a la niña súper feliz y sonriendo en todo momento. Para mayor protección, su look se completó con un casco negro, guantes de lana y antiparras.

La gran destreza de Anita García Moritán esquiando en Cerro Bayo causó sorpresa en muchos usuarios, pero también ternura y halagos en las redes sociales. Sin dudas, la hija de Pampita disfruta a pleno de su estadía en Villa La Angostura, Neuquén, y, además de pasar momentos inolvidables con su familia, también aprovecha para aprender y vivir increíbles aventuras.

Luego de una serie de publicaciones mostrando a Anita muy entusiasmada con su nuevo hobby, Pampita subió una hermosa postal junto a sus hijos y los amigos de ellos, mostrando de fondo las montañas nevadas, un cielo despejado y la bandera de Argentina flameando. Todos con equipos de nieve, súper abrigados, y posando felices para la fotografía que la conductora no dudó en subir a su red social de Instagram.

Las vacaciones de Pampita con sus hijos en el Sur.

Cabe recordar que allí también se encuentra Benjamín Vicuña junto a su pareja, Ana Espasandín, y los hijos que tuvo con la China Suárez: Magnolia y Amancio. De hecho, el actor chileno estuvo presente en el festejo íntimo que organizó Pampita para celebrar el cumpleaños número 4 de su hija Anita.

En medio de este viaje, Magnolia y Ana se cruzaron y no solo eso sino que, también, matchearon sus mini looks. Ambas lucieron conjuntos térmicos, confeccionados especialmente para enfrentar las bajas temperaturas del lugar, guantes de lana y cascos negros. La coincidencia no pasó desapercibida y enterneció a todos.

De esta manera, Anita García Moritán fue protagonista de un sorprendente video en el que muestra su gran destreza en la nieve y recibió puros elogios por parte de los usuarios de las redes sociales.