El domingo por la mañana, Anita Pauls se convirtió en mamá tras 74 horas de parto. La actriz y su pareja Brian le dieron la bienvenida a una niña que llegó al mundo en el sanatorio Kaiser West de Los Ángeles donde reside desde 2019.

"Agotadas y felices .Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil pero 3 días, mamadera. Alta odisea, todas las emociones. Por suerte lo logramos sanas, salvas y vaginal. Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron 3 días porque yo quería que fuera vaginal pero sí, gracias. Gracias Universo también", escribió la actriz en Instagram.

Tras 74 horas de parto, Anita Pauls fue mamá por primera vez.

La pequeña, de la que todavía no trascendió el nombre, es la primera hija de Anita Pauls y Brian; y la primera nieta de Mirta Busnelli.

"Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni a le enemigue eh. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí qué hay algo que es vomitar del dolor. ¿Qué? ¿El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo. Y lo volvería a hacer toda la vida. Porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo "Decite que podés" ¿Y adivinen qué? Pude. Muy capas y capaces somos", concluyó la actriz el emocionante posteo que escribió en redes para darle la bienvenida a su heredera.

Anita Pauls contó por qué no quiso vacunarse en Estados Unidos

La hermana de Nicolás y Gastón Pauls también encontró a su gran amor con quien espera su primer hijo. Al estar instalada en Norteamérica, la actriz de 31 años pudo recibir la vacuna contra el coronavirus pero se negó a aplicarse la primera dosis.

"Mi pareja se vacunó y yo no me vacuné. La médica me dijo que me vacunara porque las embarazadas tienen más riesgo de morir... Somos como de alto riesgo. Pero cuando tuve que sacar el turno, tenía que firmar un montón de papeles que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas. Así que, si tu bebé sale con anomalías o alguna deformación no se hacen cargo... Ya leer todo eso...", dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"La vacuna es para protegerte a vos, ahora si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo eso no te lo va a decir nadie... La vacuna acaba de ser inventada", agregó.