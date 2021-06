Anita Pauls contó por qué no quiso vacunarse en Estados Unidos

Anita Pauls decidió dejar hace ya varios años Argentina para instalarse en Estados Unidos y probar suerte como actriz.

La hermana de Nicolás y Gastón Pauls también encontró a su gran amor con quien espera su primer hijo. Al estar instalada en Norteamérica, la actriz de 31 años pudo recibir la vacuna contra el coronavirus pero se negó a aplicarse la primera dosis.

Anita Pauls disfrutó de vacaciones en Hawaii antes de ser mamá.

"Mi pareja se vacunó y yo no me vacuné. La médica me dijo que me vacunara porque las embarazadas tienen más riesgo de morir... Somos como de alto riesgo. Pero cuando tuve que sacar el turno, tenía que firmar un montón de papeles que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas. Así que, si tu bebé sale con anomalías o alguna deformación no se hacen cargo... Ya leer todo eso...", dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"La vacuna es para protegerte a vos, ahora si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo eso no te lo va a decir nadie... La vacuna acaba de ser inventada", agregó.

Las soñadas vacaciones de Anita Pauls antes de ser mamá

En la recta final de su embarazo, Anita Pauls compartió imágenes de las paradisíacas vacaciones que mantuvo con su pareja en Hawaii

"Paseando a la Bendi en nuestra babymoon", escribió la actriz junto a una postal en donde se la ve sonriente luciendo su pancita.

La hija de Mirta Busnelli confirmó su romance con Brian a mediados de 2020, año en el que decidió convivir en plena pandemia.

Anita Pauls y Brian, su nueva pareja.

"Feliz, feliz y agradecida por el mejor entrenarido que existe. Sos mi persona favorita, mi bestie, mi bestia, con quien paso las 24 horas y aún así can’t get enough, quien me hace más blessed cada día que pasa. Despertar al lado tuyo es lo mejor del mundo pero después empieza el día y todo se pone even better. Gracias por este año maravilloso y tu práctica constante para hacerme una bendición. Gracias Universo ya no pido más", escribió Anita en Instagram con una foto en donde su pareja la levanta en los aires.

"Me escribió un mensaje privado de Instragram. Yo había llegado hacía dos días, tenía cero planes, hablamos varias veces, me invitó a salir y se dio. Nos conocimos el 27 de diciembre y desde que se decretó el confinamiento, aunque acá no es obligatorio como en Argentina, estamos conviviendo en su casa", contó luego en La Nación.

AM