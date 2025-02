Aniversario con glamour: los espectaculares regalos que Eduardo Fort le dio a Rocío Marengo

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron 11 años de amor con un aniversario lleno de glamour, detalles románticos y regalos espectaculares. El empresario chocolatero, hermano del recordado Ricardo Fort, se lució con una serie de obsequios que dejaron sin palabras a la modelo y conductora, quien compartió su felicidad en redes sociales.

El aniversario de Rocío Marengo y Eduardo Fort

El día comenzó con un gesto que ya es tradición en la pareja y que marcó la pauta de lo que sería una jornada inolvidable: Rocío despertó con un impresionante ramo de más de 100 rosas rojas. “Buen día para mí y el novio más romántico de todos. Once docenas y me muero de amor”, escribió la conductora en Instagram, mostrando su emoción ante el detalle.

Pero eso fue solo el comienzo. En diálogo con Teleshow, Marengo reveló que no esperaba semejante sorpresa. “Me desperté y empezaron a llegar los regalos. Un regalito, al rato otro, el desayuno a la cama y las flores. La verdad que recontenta”, expresó con entusiasmo.

Entre los obsequios más destacados se encuentran piezas de joyería y relojes de una reconocida firma de lujo, que la modelo mostró orgullosa en sus redes sociales. Junto a las imágenes, la modelo escribió: “11 años. Qué lindo haberte encontrado. Te amo”, dejando en claro la profundidad del vínculo que comparten.

Más allá de los lujosos regalos, la pareja decidió culminar el día con una cena en familia, reflejando el valor que ambos le dan a sus seres queridos. “Hoy vamos a hacer una cenita en familia”, adelantó Marengo, demostrando que, para ellos, la celebración no solo se trata de objetos materiales, sino también de compartir momentos especiales con quienes más quieren.

La historia de amor de Rocío Marengo y Eduardo Fort

La relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort comenzó en 2014, en un restaurante de Las Cañitas, Buenos Aires. Aquella noche, ambos estaban cenando con sus respectivos grupos de amigos, hasta que un intercambio de miradas los llevó a compartir la velada. Desde ese primer encuentro, el flechazo fue inmediato.

Durante los primeros seis años, la pareja mantuvo su relación en privado. Fue en 2019 cuando decidieron hacerla pública, dejando en claro el amor y la compañía que se brindan mutuamente. Sin embargo, no todo ha sido fácil. En 2022, Marengo confesó que rechazó una propuesta de matrimonio por parte de Fort, ya que la consideró demasiado simple y esperaba algo más especial. "Fue en un momento muy simple y sin sorpresa alguna, y yo quería algo más especial", explicó en una entrevista con Mirtha Legrand.

Más allá del amor que los une, Rocío también ha manifestado en varias oportunidades su fuerte deseo de convertirse en madre. A pesar de haberse sometido a tratamientos de fertilidad, hasta el momento no ha logrado quedar embarazada. "Simplemente no puedo ser madre. Lo buscamos... No quedo embarazada, hice tratamientos, pero nada", confesó en 2024, con total sinceridad.

Para la modelo y el empresario, este aniversario representa un momento muy importante en su relación. Desde hace 11 años comparten momentos inolvidables, superando crisis y rumores de separación. En esta jornada, demostraron que su amor está más firme que nunca. “¡Felices 11 años, mi amor! Quién iba a decir... ¡Cuántos años pasaron! ¡Vivimos de todo juntos! ¡Te amo! Amo la vida que tenemos. Gracias, gracias, gracias por todo”, escribió Rocío junto a una foto de ambos sonrientes.

Con regalos espectaculares, detalles románticos y momentos en familia, Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron una década y un año de amor, demostrando que, más allá de los lujos, lo que importa es el amor y la complicidad que los une.