Rocío Marengo está atravesando un buen momento personal y se mantiene constantemente activa en sus redes sociales, donde comparte con sus más de 958 mil seguidores de Instagram los detalles de su día a día.

Pero eso no es todo, ya que la modelo podría volver dentro de poco a la pantalla chica de Chile, porque muchos portales del país mencionaron que la argentina podría formar parte de la nueva edición de Gran Hermano junto a Furia Scaglione.

Imagen reciente de Rocío Marengo.

Ahora, Rocío sorprendió al revelar en su cuenta oficial de Instagram cuál sería su auto soñado. Todo comenzó cuando compartió un video que grabó desde su vehículo, donde se ve a la perfección el modelo que le gustaría tener, que está muy lejos de ser un Mercedes Benz o un Alfa Romeo.

Rocío Marengo escribió junto al video donde se veían varios Fiats 600, también conocidos como "fititos": "¡¡Quiero uno!!". Recordemos que el auto se empezó a producir en Argentina en abril de 1960.

Por qué Rocío Marengo no puede quedar embarazada

En diálogo con LAM, la modelo confesó: "El tema de la maternidad. Simplemente no puedo ser madre. Lo buscamos. Pero sabés qué feo que es tener que aclarar esto, porque basta que no quede embarazada para decir que él no quiere. Él, como cualquier pareja, lo busca conmigo todos los días. No hace falta que entre en detalles".

Por último, Rocío Marengo reveló: "No quedo embarazada, hice tratamientos, nada. Felipe ya quiere ser el padrino, o sea, no me voy a presionar, pero me veo en la obligación de aclarar esto adelante de él, que es mi pareja, porque me veo hostigada muchas veces en tener que entrar en estos detalles".

J.C.C