El cambio de estación siempre trae nuevas tendencias en el mundo de la moda, y este año, los tonos pastel volvieron con fuerza para marcar la pauta en los guardarropas más chic. Antonela Roccuzzo y Pampita, dos íconos del estilo y la elegancia, ya se sumaron a esta propuesta.

Tanto el verde menta como el celeste pastel se perfilan como los favoritos de esta primavera, y ambas estrellas los lucieron con mucho estilo, conquistando a sus seguidores y siendo las mejores embajadoras de esta tendencia.

Antonela Roccuzzo: sensualidad en verde menta

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y una de las figuras más admiradas por su estilo, fue la primera en sorprender con un look en verde menta. A través de sus redes sociales, compartió una foto que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiarla.

El look de Antonela consistió en un conjunto sastrero de chaleco con espalda descubierta y un pantalón ancho de corte recto. El verde menta fue el protagonista indiscutible de su atuendo, un color que evoca frescura y modernidad, perfecto para las cálidas temperaturas de la primavera.

Pero el detalle que terminó de elevar su look fue la mini cartera de Dior en celeste pastel, que aportó un contraste sutil y delicado al conjunto. Completó el look con zapatos de plataforma en tono off white, agregando altura y manteniendo la armonía cromática.

Pampita: elegancia y frescura en celeste pastel

Por su parte, Pampita no se quedó atrás y también se sumó a la tendencia de los colores pastel, luciendo un conjunto en celeste. La modelo, actriz y conductora, conocida por su estilo impecable, apostó por un conjunto de crop top y pantalón ancho semi oxford en un delicado tono celeste pastel.

Este look fue ideal para reflejar la elegancia característica de Pampita, sin perder la frescura que trae la primavera. El pantalón de corte amplio, que recuerda al clásico estilo oxford, le otorgó movimiento y fluidez al conjunto, mientras que el crop top equilibró el look al dejar ver un poco de piel.

Tanto Antonela como Pampita dejaron en claro que los tonos pastel serán los grandes protagonistas de esta temporada. Los colores suaves no solo son perfectos para el día, sino que también pueden adaptarse a diferentes estilos y eventos, desde un look casual hasta uno más formal.

La clave para llevar esta tendencia está en combinar los tonos pastel con prendas de corte estructurado, como chalecos, blazers o pantalones anchos, tal como lo hicieron Antonela y Pampita.

