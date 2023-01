Shakira y BZRP Music Sesssion #53 superó los millones de reproducciones a tan solo 15 minutos de su estreno en YouTube y miles de comentarios y se convirtió en el tema principal en Twitter a nivel global. Famosos y no famosos inundaron as redes sociales comentando, opinando y analizando la letra de la nueva canción de la cantante colombiana donde daba seguidillas de indirectas hacia su ex esposo Gerard Piqué y también su nueva novia Clara Chía Marti.

Una de las que se sumó a comentar sobre el nuevo tema fue la mujer de Messi, Antonella Roccuzzo, que si bien se rumoreaba que nunca fue muy cercana con la barranquillera, que dejo un comentario de emojis de fuegos. También se le sumo el campeón del mundo Nicolás Tagliafico comentando: "Psicólogo de Música" y el famoso Dj Tiesto: " Another Banger!!".

El comentario de Anto Roccuzzo al nuevo tema de Shakira

Otros famosos en el mundo que apoyaron al nuevo tema de Shakira

El tema es un éxito y fue una lluvia de comentarios en pocos minutos de todos los famosos a nivel mundial. La cantante mexicana Belinda: "Reina yo te apoyo!!!" con una corona y un corazón rojo, Mariana Nannis que llenó de aplausos y corazones rojos, su nuera Melody Luz: "Si reyes siiii, CANTALOO" arrobando a Shakira.

Asi reaccionaron los famosos con el nuevo tema de Shakira

Las actrices colombianas de la famosa telenovela "Yo soy Betty la Fea" Lorna Cepeda: "Me encanta!" y Stefani Gómez: "Tremenda loba y que le sal pique al que le tenga que salpicar", se sumaron a comentar y brindar su apoyo con su colombiana.

Todos bancan a Shakira

Mientras su Piqué y Clara Chia dejan pequeñas indirectas en Twitter, la barranquillera y el productor argentino están haciendo un éxito a nivel mundial, y la cantante recibe el apoyo de famosos y no famosos en distintas partes del mundo.