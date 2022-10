Aparecen nuevas fotos de Gerard Piqué con Clara Chía Martí

Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúan enamoradísimos y ya no tienen ningún problema en ocultarlo.

Según puede verse en las fotos que publicó Guacamouly.com, la pareja disfrutó de una salida por las calles de París junto a unos amigos.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí / Foto: Guacamouly.com

En las imágenes de Guacamouly.com se ve a Gerard Piqué y a Clara Chía Martí andando en monopatín eléctrico junto a dos amigos.

A juzgar por sus sonrisas, la estaban pasando muy bien. A pesar de que están rodeados de múltiples problemas.

Por empezar todo lo que conlleva la separación del futbolista con Shakira y, además, como indican desde el portal web, el ex de la cantante estaría teniendo problemas con los empleados de su empresa.

La empresa de Gerard Piqué

Según Guacamouly.com, Gerard Piqué inauguró Kosmos en 2017. Se trata de una empresa ligada al mundo de los deportes y nació asociada con Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten.

Aparentemente, los empleados dijeron que las condiciones no son las más óptimas. En el medio de comunicación citaron al ya ahora famoso Jordi Martin en el programa televisivo Socialité: "Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes. No está tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio dentro de ella”.

El paparazzi también dijo: “Ésta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos. Me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”.

Por último, señaló que estarían hartos de la situación que se está viviendo y que en los próximos días otros empleados podrían seguir ese mismo camino. “Le transmitieron a Piqué que están descontentos”, concluyó.