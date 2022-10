Gerard Piqué en medio de su escandalosa separación con Shakira: "Está en serios problemas"

Gerard Piqué intenta seguir con su vida tras haberse separado de Shakira, al lado de su nueva novia Clara Chía Martí. La vida le sonrie en lo amoroso no tanto en los otros ámbitos. Es sabido que está enfrentado a su ex por la tenencia de sus hijos, en el Barça su carrera futbolística no atraviesa el mejor de los momentos y ahora su empresa, Kosmos, también estaría en problemas.

Según reveló el paparazzi español, Jordi Martín, el futbolista estaría poco motivado a continuar con su empresa. “Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, reveló en diálogo con el programa televisivo Socialité.

Clara Chía Martí y Piqué.

“Ésta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, aseguró Martín, quien también contó que los empleados están cansados del clima que se vive en las oficinas y que muchos podrían presentar su renuncia en las próximas semanas.“Le transmitieron a Piqué que están descontentos”, remarcó Jordi Martín.

Cabe destacar que desde que Gerard Piqué anunció su separación de Shakira todo fue en picada e incluso el buen nombre de Kosmos se vio empañado. Es que la ruptura se ha dado en medio de constantes acusaciones de infidelidad con Clara Chia Martí, joven que casualmente el futbolista ha hecho entrar a su empresa.

Qués es Kosmos y a qué se dedica la empresa de Gerard Piqué

Kosmos fue fundada en 2017 después de que Gerard Piqué se asociara con Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten. Se trata de un emprendimiento ligado al mundo de los deportes, y en los últimos años se ha podido consolidar en el rubro. Tal es así, que dicha empresa ha sido la encargada de remodelar la nueva Copa Davis con el objetivo de hacerla más atractiva para sponsors y la audiencia en general.

Es un negocio que cuenta con casi 100 empleados y que, según el mismo Piqué, se sustenta en tres sectores concretos: Tenis Kosmos, Kosmos Estudios y Kosmos Fútbol .

Gerard Piqué.

La compañía compró en 2018 al FC Andorra y en 2021, los derechos de televisación de la Ligue 1 de Francia en España durante tres temporadas. Esta última con visión de generar ganancias tras la llegada de Leo Messi al PSG.

“Kosmos está reinventando los negocios de medios y deportes de ayer para las audiencias del mañana. Al fusionar la innovación en deportes, medios y entretenimiento, Kosmos invierte en empresas impactantes que desafían el status quo”, reza la página web oficial de la empresa.

Filtran la frase que Gerard Piqué le dijo a Shakira en su último encuentro público

Según se pudo saber, las cosas entre Shakira y Piqué están en su punto más tenso. Tal es así, que coincidieron en el partido de baseball de su hijo Milan y casi ni se miraron.

Gerard Piqué y Shakira se encuentran enfrentados por la tenencia de Sasha y Milan: ella quiere irse a vivir a miami con los niños pero el futbolista se opone de forma rotunda. No llegan a un acuerdo y crece la tensión entre sus abogados.

Al campo de juegos ambos fueron acompañados por sus respectivas madres y sólo sobre el final cruzaron escuetas palabras; casi sin mirarse a los ojos y por obligación. El diálogo entre los papás fue tenso, con cierta frialdad.

"¿Vaso a llevar al niño al cumpleaños"?, quiso saber la cantante. "Sí, tranquila, ya lo llevo yo", contestó un serio Gerard Piqué sin casi mirarla a los ojos. Los dos llevaban gafas de sol y evitaron charlar mucho más. Lo justo y necesario para organizarse.