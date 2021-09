Apareció Marianela, la supuesta amante de Benjamín Vicuña

El escándalo por una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña sigue sumando episodios. Esta vez, apareció en escena la moza cordobesa con la que el actor habría tenido el affaire hace unos meses.

Marianela es la joven señalada quien envió un reflexivo mensaje a Ángel de Brito que leyó al aire de LAM. "Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’", dijo la joven al periodista.

Según el análisis del conductor, Marianela no niega el romance con esta frase. “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”, agregó.

La historia con Vicuña se habría desencadenado hace algunos meses cuando el ex de la China Suárez viajó por trabajo a Córdoba, donde habría mantenido un acercamiento en una conocida cervecería. Según sacó a la luz la periodista Estefanía Berardi, Marianela pasó la noche con él e intercambiaron teléfonos, pero cuando quiso enviarle un mensaje descubrió que estaba bloqueada. En ese momento, su enojo por la actitud de Vicuña fue tal, que la mesera decidió contarle todo a la China Suárez.

Marianela, la supuesta amante de Benjamín Vicuña.

La palabra de Benjamín Vicuña en medio de rumores de infidelidad

Días antes de la aparición de Marianela, Benjamín Vicuña se comunicó con la producción de LAM para dar su versión de los hechos.

"Hola buen día estoy grabando. Quiero dejar en claro que todo este tema con la moza es absolutamente falso. Yo me mantengo al margen de todo porque es realmente insoportable. No puedo salir a aclarar cada cosa que se dice", respondió cordialmente.

La China Suárez, por su parte, no hizo referencia a estas versiones y, desde la confirmación de la separación con el actor, sólo se comunicó con Marcelo Polino. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, dijo la madre de Magnolia y Amancio Vicuña en Polino Auténtico, a la vez que detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.

