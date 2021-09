Hace unos días Teleshow sacó a la luz la historia de amor entre Diego Maradona con Mavys Álvarez, la cubana con la que mantuvo una relación sentimental durante los años que estuvo viviendo en La Habana para tratar su adicción a las drogas. Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" pasaron un extracto de la entrevista que le hicieron.

Todo se dio en el año 2000 cuando, con sólo 16 años, Mavys se escapó de su madre para pasear por Matanzas, una ciudad al este de La Habana. Un hombre la interceptó para proponerle acompañar a Maradona, quien, según él, se encontraba en una profunda depresión y necesitaba a alguien para conversar.

Apareció una novia cubana de 16 años de Diego Armando Maradona.

“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, contó Álvarez a América Noticias, el noticiero de América TeVé del canal 41 de Miami.

Así la llevaron hasta Varadero, a un hotel. Era la primera vez que Álvarez pisaba un lugar como este, ya que los cubanos tenían prohibido entrar a esas áreas destinadas por el régimen para los turistas que Raúl Castro abolió en 2008.

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, añadió.

Mavys y Diego juntos.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, dijo la mujer. “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, explicó Mavys.

Finalmente agregó: “Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar”, añadió. Y dejó en claro que, aunque el jugador se lo propuso en varias oportunidades, ella siempre se negó a participar se fiestas sexuales.

El testimonio más buscado.

Los hijos de Maradona reactivaron su cuenta de Instagram: "Que tu fuego no se apague"

El último posteo de Diego Armando Maradona había sido el 31 de octubre de 2020, justo el día de su cumpleaños y tras su fallecimiento el 25 de noviembre de ese mismo año la cuenta no volvió a pronunciarse. Pero en una decisión conjunta de todos sus hijos la cuenta de Instagram de "el Diez" volvió a postear.

En una decisión conjunta de Dalma, Gianinna, Jana, Diego Sinagra y Dieguito Fernando decidieron reabrir la cuenta y volver a postear. Para hacerlo usaron una frase de Eduardo Galeano y luego escribieron un mensaje para todos sus fans.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende" (Eduardo Galeano)", escribieron

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", cerraron con alegría.

