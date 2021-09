La advertencia de Rodrigo Lussich a Hernán Piquín: "Ojo porque el gaita vino con hambre, va por todo"

La semana pasada, Agustín Barajas fue presentado oficialmente como nuevo participante de “La Academia” ante la atenta y orgullosa mirada de su pareja, Hernán Piquín. En “El Show de los Escandalones”, Rodrigo Lussich le dio una dura advertencia al artista tras la incorporación del español en el certamen.

“¿Quién es el novio trepador de Piquín? ¿Quién es este muchacho que llegó con las valijitas a conocer la gran ciudad? Tinelli lo captó, muy vivo él, y va por todo, hasta por el lugar de Piquín”, señaló Lussich en el inicio de su programa.

Tras la presentación, la producción compartió el video de cómo Barajas logró convencer al conductor de “La Academia” para convertirse en participante.

“Este muchacho entró con todo, va por todo. Hernán Piquín, te advertimos esta tarde aquí en ‘El show de Los Escandalones’: ojo porque el gaita vino con hambre. El gaita va por todo”, señaló Rodrigo Lussich.

Agustín Barajas y Hernán Piquín están juntos hace tres año y ahora compartirán programa y el argentino juzgará a su pareja.

Conocé a Agustín Barajas el novio de Hernán Piquín

Hernán Piquín conoció al amor de su vida hace tres años. Se trata de Agustín Barajas un bailarín de flamenco unos años menor que él. Es español y juntos hace un tiempo comprar una casa en las afueras de Granada, cerca de Málaga España. Allí vivían juntos hasta que él decidió formar parte del jurado de "La Academia" y volvió a instalarse en la Argentina. Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" mediante una video llamada lo presentó.

"Me fui hace tres años invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín, que es bailarín de flamenco. Tengo ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español. Hace un tiempo que me quería ir de la Argentina porque aquí sufrí episodios de inseguridad. Pensaba ir a Estados Unidos, porque durante cinco años viví en San Francisco. Pero España era más fácil por los papeles. Entonces me fui, conocí a Agustín y dije: “Ya está. Me quedo”. Compramos una casa a las afueras de la ciudad de Granada, con vista al mar y preciosa. Estamos instaladísimos allá. Agus participa de un programa de televisión y yo fui un par de veces a bailar. Volveré a fin de año, ni bien termine la gira de Freddy Mercury y el programa", supo contarle a Infobae.com hace un tiempo.

Agustín Barajas el novio de Hernán Piquín.

Durante "LAM" Piquín y Agustín hablaron de su relación, principalmente de cuanto lo extraña. El esta en Valladolil en este momento. Además de bailarín es presentador de televisión y coréografo. Tiene más de 12 mil seguidores en Instagram y un cuerpo esculpido. "Iba a ir por estos días a la Argentina a visitarlo pero por las restricciones de los vuelos me informaron que no podía viajar, espero para agosto o septiembre estar por allí para verlo", contó Agustín en plena transmisión.