Los hijos de Maradona reactivaron su cuenta de Instagram: "Que tu fuego no se apague"

El último posteo de Diego Armando Maradona había sido el 31 de octubre de 2020, justo el día de su cumpleaños y tras su fallecimiento el 25 de noviembre de ese mismo año la cuenta no volvió a pronunciarse. Pero hoy en una decisión conjunta de todos sus hijos la cuenta de Instagram de "el Diez" volvió a postear.

En una decisión conjunta de Dalma, Gianinna, Jana, Diego Sinagra y Dieguito Fernando decidieron reabrir la cuenta y volver a postear. Para hacerlo usaron una frase de Eduardo Galeano y luego escribieron un mensaje para todos sus fans.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende" (Eduardo Galeano)", escribieron



"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", cerraron con alegría.

Quieren trasladar el cuerpo de Diego Maradona y hacer un mausoleo

En "Los Ángeles a la Mañana" su conductor Ángel de Brito dio una informaicón exclusiva que tiene que ver con Diego Armando Maradona. Informó que una empresa privada quiere trasladar el cuerpo del astro del cementerio donde descasan sus restos y ubicarlos en la zona de Aeroparque para allí levantar un mausoleo para que sus fanáticos lo puedan visitar.

"Hay un proyecto para que la gente pueda ir a verlo y tienen que estar de acuerdo los familiares, lo tiene que aprobar la Legislatura y la fiscalía de San Isidro para que lleven el cuerpo. Es un proyecto de una empresa privada", comenzó diciendo.

"Los herederos dicen todos que saben del proyecto que están al tanto de todo. Hablé con Dalma Maradona y me dice que ni ella ni Gianinna va a apañar un proyecto turístico donde haya que pagar entrada para entrar a verlo y que no van a sacar plata de eso que si es gratuito no tienen problemas", siguió.

Además también habló con Diego Sinagra y Verónica Ojeda quien manifestó: "La empresa se reunió con todos y por nuestra parte si todos los hijos están de acuerdo Dieguito Fernando estará de acuerdo tambiém". ¿Se podrá llevar a cabo?

FL