Araceli González: "Esto parece ser una de las ficciones más horribles"

Como todo el país, Araceli González guarda cuarentena en su hogar, en las afueras de Buenos Aires, junto a su marido, Fabián Mazzei y sigue minuto a minuto el avance del Coronavirus en la Argentina. Consciente de la importancia de que cada uno se quede en su hogar, para no propagar el virus, aquellos que lo contrajeron y para no contagiarse, quienes no lo tienen, la actriz utiliza su cuenta de Instagram para concientizar a sus seguidores de que permanezcan en sus hogares.

Hace unos días compartió un video en donde justamente hace referencia a la importancia de la cuarentena y ayer por la noche, antes de dormirse decidió escribir unas palabras junto a una foto de una enfermera abrazando a la Argentina: "Todos los que están al cuidado de los otros! Trabajando día y noche en la seguridad, en los hospitales, en la Salud, en el Gobierno. Gracias por priorizar la salud, ahora adentro! Después a pelearla una vez que pase para recuperar lo perdido. Es lo más humano y valioso que podemos hacer. No estamos acostumbrados a que esto suceda, que nos cuiden! Pero respetemos la cuarentena en casa los que por riesgo o por obligación lo están haciendo. Para que los que tienen que arriesgar su Vida trabajando nos cuiden con tranquilidad. Se lo merecen! No lo crees?", comenzó diciendo la actriz y siguió...

"No pienses en vos, pensá en el otro! Pensá en la importancia que tiene que te quedes en casa. Están abordando todo para que podamos responder a esa petición, ya obligatoria. Abracemos, cuidemos, escuchemos, cooperemos. Todos nos extrañamos! Todos! Pero está pareciera ser una de las ficciones más horribles. Pasara! Y depende mucho de nosotros como sea que pase! Solo quédate en casa. #yomequedoencasa Buenas noches y Salud #Medicas #Enfermeras #Médicos #enfermeros y a los que cuidan de la seguridad en todo el país", cerró ella.