Aseguran que Demi Lovato criticó en su nueva canción a su ex Wilmer Valderrama

Demi Lovato y Wilmer Valderrama fueron pareja durante cinco años. Si bien la cantante tenía 17 años cuando conoció al actor, y él 29, siempre aseguró que ya había cumplido los 18 al momento del inicio de la relación.

Luego de la ruptura, el actor de That '70s Show y la intérprete de Sorry Not Sorry, quedaron siendo amigos y aseguraron que habían quedado muy bien las cosas entre ellos. Sin embargo, a más de cinco años de ese momento, según varios medios internacionales como E! Entertainment y People, los fans de Demi Lovato señalan que pareciera estar criticando el accionar de su ex cuando se enamoraron.

Demi Lovato y Wilmer Valderrama / Foto: AFP

La canción de Demi Lovato

El tema en cuestión se titula "29", justamente la edad que tenía Wilmer Valderrama al comienzo de la relación y la que tiene ahora Demi Lovato.

La primera parte de la canción dice: "Pétalo en la vid, demasiado joven para beber vino. Sólo cinco años de sangrías, estudiante y profesor. Lejos de ser inocente, ¿qué carajo es el consentimiento? Los números te dijeron que no, pero eso no te detuvo.

Como si fuera poco, la siguiente estrofa indica: "Finalmente veintinueve. Divertida, como eras tú en ese momento. Pensé que era un sueño adolescente, sólo una fantasía. Pero ¿era tuyo o era mía?" Y agrega: "Diecisiete, veintinueve.... Diecisiete, veintinueve"

Demi Lovato y Wilmer Valderrama / Foto: AFP

Por el momento, la cantante no ha confirmado ni negado la teoría de sus fans, aunque la letra pareciera encajar perfectamente con su experiencia en 2010.

Además, de ser así, confirmaría que la amistad que unía a Demi Lovato y Wilmer Valderrama ya se esfumó. Aunque sí era cierto que duró bastante tiempo. Según Us Weekly, después de que la artista fuera llevada al hospital en julio de 2018 tras una aparente sobredosis, una fuente le dijo al medio de comunicación que Wilmer Valderrama estaba completamente devastado y que todavía amaba a Demi Lovato.

Desde Us Weekly además contaron que el día después de la sobredosis de la cantante, Wilmer Valderrama fue visto visitándola en el hospital de Los Ángeles. "Parecía realmente deprimido", dijo una persona con información privilegiada la medio en ese momento. Y agregó: "Se quedó unas tres horas".