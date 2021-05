El importante anuncio de Demi Lovato: "Me identifico como no binario"

Demi Lovato hizo un importante anuncio y confirmó que se identifica con el género no binario.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la cantante contó que cambiará su pronombre. "Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a 'ellos' en el futuro", dijo la compositora.

Demi Lovato aseguró también que este cambio se da a través de un proceso de reflexión. "Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo", dijo.

El género no binario refiere a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer y que decide no definir a la sexualidad bajo esta modalidad culturalmente estandarizada.

