Aseguran que el marido de Zaira Nara habría sido el cómplice de Icardi con la China Suárez

Rodrigo Lussich lanzó una escandalosa teoría en medio de la polémica por la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la China Suárez como tercera en discordia.

En un nuevo programa de "El show de los escandalones", el conductor arremetió duro contra Mauro Icardi y afianzó la teoría de que el esposo de Zaira Nara, Jacob Von Plessen, habría sido el cómplice del futbolista con la China.



Lussich se apoyó en los dichos de Amalia Granata, quien en "Polino auténtico" deslizó que Von Plessen, habría facilitado que Icardi se escriba con la actriz.

"Granata contó en Polino Auténtico que el marido de Zaira Nara habría sido el cómplice de Mauro Icardi en la historia de cuernos”, comenzó Lussich. "Zaira no lo va a perdonar a Jakob. Siente que se mandó una fea y que era cómplice de algo que ella odia: el engaño”, agregó.



Luego, el conductor analizó la relación entre Icardi y Von Plessen. "Apareció este tipo, el de la boina. Con Mauro ya había una relación dudosa, porque Mauro le copió todo el look. Sobre todo, la boina", dijo y sumó: "Le copió el look sojero, pero con el tiempo Icardi prefirió el look pajero, que le salió bastante fácil. Pero este le hacía la gamba cuando fueron a París. Nosotros insistimos que lo de la China e Icardi fue un cuerno presencial", cerró Rodrigo.

El especial mensaje de Mauro Icardi para Wanda Nara:

Después de una semana complicada, Wanda Nara anunció su reconciliación con Mauro Icardi y compartieron románticos mensajes en redes sociales.

Además del cumpleaños de Isabella, este 27 de octubre coincide con el aniversario de la pareja y el deportista aprovechó la oportunidad para compartir un especial mensaje a su esposa.

"27.10 Una fecha muy importante para nosotros, Feliz Aniversario Wanda. Otro año mas juntos, muchos sueños vividos, muchísimos mas por vivir", dijo en el post de su cuenta oficial de Instagram.

