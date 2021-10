El polémico tweet que le gustó a Zaira Nara sobre el escándalo de la China Suárez: "tenés una patología jodida"

Este fin de semana, las redes sociales estallaron cuando Wanda Nara publicó un fuerte mensaje en una historia de Instagram. La China Suárez fue acusada de ser la tercera en discordia entre la separación de la empresaria y Mauro Icardi. En Twitter, a Zaira Nara le gustó una polémica reflexión que hizo Connie Ansaldi sobre el escándalo.

El polémico tweet que le gustó a Zaira Nara sobre el escándalo de la China Suárez

Aunque Zaira Nara no publica tweets desde el pasado 4 de octubre, Pampito descubrió que a la hermana de Wanda Nara le gustó la reflexión que hizo Connie Ansaldi en las últimas horas, sobre el caso que envuelve a la China Suárez y Mauro Icardi.

El polémico tweet que le gustó a Zaira Nara sobre el escándalo de la China Suárez

“A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenés una patología jodida” publicó Connie Ansaldi en Twitter, y cuando Zaira lo leyó automáticamente dejó su "like" en el posteo.

El polémico tweet que le gustó a Zaira Nara sobre el escándalo de la China Suárez

La modelo y conductora, dejó de seguir a la China Suárez en Instagram en las últimas horas. Como parte del staff de modelos de Multitalent Agency, Zaira Nara compartía grupo de amigas con la ex de Benjamin Vicuña, Mery del Cerro y Paula Chaves.

El polémico tweet que le gustó a Zaira Nara sobre el escándalo de la China Suárez

Paula Chaves negó las versiones de pelea con la China Suárez tras el escándalo: "Con Euge no hablé"

Paula Chaves es otro de los personajes en el ojo de la tormenta. Según la versión de Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana”, la conductora habría sido categórica con la China Suárez tras la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de la polémica, desmintió la charla y dijo que sigue siendo amiga de la actriz.

"Hablé con Paulita Chaves, yo le pregunté si había tenido una charla acalorada con la China, y me dijo: 'No, no hablé con Euge'", contó Paula Varela en “Intrusos”, desmintiendo así la versión que circuló en “LAM”.

Paula Chaves negó las versiones de pelea con la China Suárez tras el escándalo

Según Latorre, Paula Chaves habría sido muy dura con la China y habría puesto punto final a su amistad. "Para Paula la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual: ‘Sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats", dijo la panelista sobre la versión que hoy la conductora niega.

El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez es el tema de conversación en el mundo entero y, día a día, aparecen más versiones, chats e involucrados. La separación del año parece no tener fin…

FF