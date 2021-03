Aseguran que Flor Vigna y Nico Occhiato están en crisis por un particular motivo

Flor Vigna y Nico Occhiato decidieron reencontrarse durante los últimos meses y vivir a full su relación. Después de una larga distancia, la bailarina y el conductor optaron por seguir caminando juntos, a pesar de las diferencias.

Pero sin embargo, durante los últimos días aparecieron algunos rumores de crisis que empañan el idilio entre los jóvenes. Según informó la "angelita" Nancy Dureé, los tortolitos sufrieron un pequeño cortocircuito y los motivos serían la participación del morocho en La Academia.

"Él me lo desmintió, que no estaban en crisis. Pero a mí lo que me habían comentado era que había cierto conflicto entre Flor y Nico, por el tema del Bailando", dijo la periodista.

"Nico le había prometido a Flor que no iba a ir al Bailando para no exponer nuevamente a la pareja, entonces dijo que no iba a ir, y después terminó que sí, Y empezó un cortocircuito", agregó.

A pesar de que la participación de Occhiato en La Academia estaba en dudas, esta mañana Ángel de Brito confirmó que el morocho se definió. "Hay varias parejas que van por la revancha. Una es la de El Polaco y Barby, otra la de Flor Vigna y Facu Mazzei, y la tercera confirmada es la de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña", expresó De Brito.

Por un viaje con Nico Occhiato: las causas de la salida de Masterchef de Flor Vigna

Mientras Flor Vigna define su futuro como cantante, Yanina Latorre armó un verdadero revuelo cuando confirmó por qué la bailarina no siguió como host de Masterchef.

La panelista de LAM aseguró que la producción decidió que la bailarina, quien se encargaba de las entrevista en redes sociales a los participantes del ciclo, no participe más.

"La rajaron porque es poco responsable. Ése es el verdadero motivo", dijo Yanina.

Al parecer, el problema comenzó cuando Vigna viajó a México con Nico Occhiato pero se comprometió a realizar una entrevista en vivo con Claudia Villafañe de la que se terminó haciendo cargo Marcelo Polino.

"La rajaron al otro día, lo tengo de buena fuente. Por eso entró carmencito (por Fede Bal). Ella se cagó en la final básicamente. Se hubiera quedado acá, porque MasterChef fue una gran fuente de laburo. Es como que vos digas 'no voy a la final del Cantando', a ella la rajaron", añadió la angelita.