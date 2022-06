Aseguran que Gerard Piqué ya se muestra con su nueva conquista

Shakira y Gerard Piqué son la expareja del momento. Qué hace y qué no resulta en noticia. Y, sobre todo, si el hecho involucra un tercero.

Por eso la noticia que dieron en el podcast español "Mamarazzis" llegó volando a Latinoamérica.

Según las conductoras, Gerard Piqué fue visto con "una amiga especial". Se referían a la famosa amante de iniciales "C.M".

"Hemos hablado de que habría una persona suficientemente importante en la vida de Piqué como para poner en jaque el matrimonio. Nosotros ya hablamos de una chica de 22 años, rubia, que había desaparecido de la faz de la tierra. Ahora apareció y borró todas su imágenes de Instagram".

Gerard Piqué y Shakira.

Lo nuevo que se sabe, contaron las mujeres, es que esta a chica catalana quieren protegerla tanto su entorno como el mismo Gerard Piqué. "Eso confirmaría que esta persona es algo más especial de lo que nosotros imaginábamos en un principio", señalaron. También aseguraron que el pasado jueves a la 1 de la mañana, Gerard Piqué y esta joven "C", estaban en una localidad catalana, en una actitud cómplice y cariñosa en el coche del jugador.

Por último, las conductoras aseguraron que el ex de Shakira no pasa todas las noches en su casa y que es muy difícil seguirlo porque conoce muy bien los movimientos de los paparazzis.

Separación de Shakira y Piqué: Habló la supuesta amante del futbolista

La separación de Shakira y Gerard Piqué está dando que hablar. Ahora, Tras una minuciosa investigación al respecto, el programa español Socialité reveló que las iniciales de la misteriosa mujer vinculada al jugador del Barceloa serían "C.M.". Además, se supo que tendría 22 años de edad y que trabajaría como camarera en una de las empresas de la cual el central es dueño.

A raíz de toda la exposición que recibió el caso la joven habló y dio a conocer detalles desde su punto de vista. “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, comenzó diciendo la supuesta amante de Gerard Piqué.

Shakira con sus hijos.

Y agregó: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosa que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.

En ese sentido fue sorprendente como deslizó que el nombre de la verdadera tercera en discordia podría salir pronto a la luz. “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, señaló "C.M".