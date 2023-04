Aseguran que Iliana Calabró está en pareja con un hombre mayor que ella

Iliana Calabró es muy discreta con su vida privada, pero en las últimas horas salió a la luz que estaría en pareja con un hombre mayor que ella. Aunque no hay imágenes de la actriz con el hombre que logró conquistarla, ya confirmaron el romance.

En "Socios del Espectáculo", anunciaron el noviazgo de Iliana Calabró y revelaron que el nombre del galán es Luis. El hombre se dedica al negocio del mármol. El joyero de la artista y Ana Rosenfeld fueron quienes le aconsejaron que salga con él.

Iliana Calabró.

"Se está conociendo con el señor y va todo viento en popa", aseguró Rodrigo Lussich. Pero eso no es todo, el periodista agregó que se trata de un hombre mayor que ella, a diferencia de sus parejas anteriores y comentó que es un detalle que la hija de Calabró le advierte a su entorno.

Como si eso fuera poco, Virginia Gallardo adelantó: "Se viene un estreno de Iliana Calabró, asique es probable que pronto le conozcamos la carita". Por lo pronto, la protagonista todavía no emitió ningún comentario al respecto.

Iliana Calabró con ganas de enamorarse

En diálogo con Revista Caras mientras hacía temporada en Carlos Paz, Iliana confesó: "Estoy sola, con amigos que me visitan, pero ojo ¡amigos!... Me encantaría enamorarme. Soy defensora de la vida en pareja, la he pasado muy bien y tengo muy lindos recuerdos. Ya me va a pasar, aunque no soy enamoradiza, me cuesta mucho, pero cuando me sucede me entrego totalmente".

"¿Qué me atrae de un hombre? No busco algo. De hecho cuando me casé con el padre de mis hijos pensaba que no iba a poder enamorarme otra vez. Y me pasó con el Tano (su ex, Antonello Gandolfo) aunque éramos muy diferentes. Así que ahora estoy preparada para que me sorprenda de nuevo", cerró la actriz.