Iliana Calabró opinó sobre la pelea de Moria Casán con Fátima Flórez por las imitaciones

Mientras está haciendo temporada en Carlos Paz con la obra SEX, Iliana Calabró habló sobre la polémica que involucra a Moria Casán y Fátima Flórez por las imitaciones de la humorista, que hasta llegó a ser un conflicto legal. Moria le pide a Fátima que le pague por estar usando su marca.

En comunicación con La Once Diez / Radio de la Ciudad, la actriz opinó: “Legalmente tendría todas las de ganar Moria, más allá de que Fátima es una gran profesional que lo hace con respeto y humor”.

También dijo que si está en el lugar de Fátima dejaría de imitar a Moria si esta se lo pide: “Si Moria le pide a Fátima que no la haga, si no le gustó, tiene tanto para imitar y le salen bien tantos, que siga con el resto, que le va espectacular. Antes de afectar a un compañero, yo daría un paso al costado, me parece”.

Confesó que ella decidió dejar de hacer imitaciones a famosos: “Muchas veces me han dicho de hacer imitaciones. En un momento querían que la hiciera a la expresidenta. Sinceramente, me parece que puede pasar esto y no quiero pelearme con un colega. En un momento la nombraba a Carmen (Barbieri) en un espectáculo y se armó un tole tole. Fui y le pedí disculpas. Le dije que decía lo que me escribieron, pero que no era mi intención fastidiar a nadie”.

EF.