Aseguran que L-Gante y Tamara Báez se separaron

L-Gante y Tamara Báez no están viviendo su mejor momento como pareja. De hecho, según Estefi Berardi luego de tantas crisis finalmente decidieron separarse.

En la noche de este miércoles, la angelita comenzó a dar pistas bajo la categoría del Enigmático en LAM.

Fue así que contó que se trataba de una pareja que ya venía con idas y vueltas y que no era la primera vez que se separaba. "Algo así como Barby Silenzi y El Polaco", agregó Ángel De Brito.

Luego la panelista aseguró que el cantante anoche ya no volvió a dormir a su hogar de Francisco Álvarez después de haber cenado con Marcelo Tinelli en su casa de General Rodríguez.

"Esa casa L-Gante la alquiló hasta que se termine de construir la otra", aclaró Estefi Berardi sobre el motivo por el que el cantante tiene dos casas. Es decir, la que está en construcción es la de General Rodríguez, donde hizo el asado para recibir a Marcelo Tinelli, a El Tirri y demás amigos.

Ángel De Birto le consultó a la angelita por el motivo concreto de este distanciamiento y ella aseguró que no hubo algo puntual sino una sumatoria de cosas que fueron sucediendo.

El enojo de Tamara Báez

L-Gante anoche hizo una gran reunión con amigos y tuvo un invitado de lujo: Marcelo Tinelli. La cena tuvo lugar en la casa que el artista tiene en General Rodríguez, aunque sorprendió la ausencia de su pareja Tamara Báez quien se quedó con su hija Jamaica en la otra vivienda que comparten.

Hoy por la mañana, Tamara Báez reveló que estaba "con vómitos y fiebre" y aún así seguía estando sola con su hija. Sin embargo, horas más tarde causó preocupación su estado de salud, ya que la influcencer publicó una imagen internada.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la pareja de L-Gante plasmó su descargo: "Todo vuelve. A mi me dejaron sola y esto no lo olvido más. Re desilusionada". De esa forma dejó en evidencia que está atravesando este mal momento sola y que el cantante no habría tenido problema en irse al asado aún sabiendo cómo se sentía ella anoche.

Con respecto a su hija, Tamara Báez agregó: "Gracias a Dios ahora Jami está con mi mamá". Al parecer, la pareja del representante de la Cumbia 420 tuvo que esperar que llegue su mamá a su casa para poder ir al médico donde decidieron internarla por su cuadro de salud.