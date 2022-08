Se tensó la relación mediática entre el cantante urbano y creador de la Cumbia 420, L-Gante, con la actriz y cantante, China Suárez, por unos comentarios del letrado Alejandro Cipolla, que dejó por el piso la reputación musical de la artista.

Alejandro Cipolla es el representante legal de L-Gante. El abogado participó de una entrevista por Mitre Live, con Juan Etchegoyen y vio la oportunidad perfecta para apuntar contra la China Suárez y seguir la misma línea de ninguneo que hace unos meses había empezado L-Gante, al cuestionar el lanzamiento musical de la novia de Rusherking.

Tensión entre L-Gante y la China Suárez por un ninguneo de su abogado.

Según lo publicado por el portal de El Trece, Alejandro le preguntó a Etchegoyen, de manera irónica, si a él le gustaba lo que María Eugenia Suárez estaba haciendo en la música. “Ahora canta la China, ¿no? Sacó su tema, ¿no? ¿A usted le gusta lo que hace la China Suárez?”.

Teniendo en cuenta que entre su representado legal y la actriz ya se había protagonizado un cruce mediático por un tema similar, cuando ella lanzó “El Juego del amor”, con Santi Celli, el mediático abogado añadió y muy picante a su comentario, un fuerte descargo.

Tensión entre L-Gante y la China Suárez por un ninguneo de su abogado.

“Me parece que, hoy en día, la música argentina creció tanto, sobre todo en la cuarentena, en gran parte por Elián y algunos traperos, que ahora todos quieren ser músicos sin saber cantar. Estamos viendo una decadencia musical en pique”, expresó Cipolla en contra de la China Suárez.

Pero no conforme con eso, le puso una sobredosis de acidez, para darle más al ego de la cantante y fulminarla. “Si le sacamos el autotune a un par, canto mejor yo. Me preguntaste por La China y te digo eso, no sé si sería tan buena cantante sin el autotune”.

Tensión entre L-Gante y la China Suárez por un ninguneo de su abogado.

Qué se dijeron la China Suárez y L-Gante

La llegada de L-Gante de sus vacaciones por España, coincidió con el lanzamiento del tema “El juego del amor”, en la que la cantante colaboró con el artista Santi Celli de Córdoba. Tras la llegada del músico urbano, el móvil de Socios del Espectáculo le preguntó su opinión por este lanzamiento y L-Gante se mostró muy sincero: ¿Qué, está cantando?”.

La China Suárez no se quedó en el piso y le respondió, para ese momento, vía Twitter: “Querido L-gante, cuando vos no habías nacido yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”.

Tensión entre L-Gante y la China Suárez por un ninguneo de su abogado.

Por el momento la China Suárez no se ha manifestado en sus redes sociales para responder ante esta picante opinión, donde el abogado de L-Gante acusa a la China Suárez de usar autotunes para poder cantar de manera comercial, considerando, irónicamente, que tiene más talento él.