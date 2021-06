La China Suárez y Benjamín Vicuña están viviendo un presente lleno de amor y con mucho proyectos familiares en puerta. Pero en las últimas horas, un rumor tomó fuerza en el medio: la China Suárez estaría embarazada de tres semanas y en Intrusos contaron de dónde sale esta información.

“Corren y hay rumores que dan por embarazada a la China Suárez otra vez. La dan por embarazada de tres semanas”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich en Intrusos a la noche.

Evelyn von Brocke aseguró que llamó la atención publicaciones de ella, que después la foto junto a Vicuña que borró: "Ella posteó una foto en sus historias con chupetes y eso dio un alerta. Todos los que la rodean le empezaron a preguntar y ella dio varios likes”, aseguró. “Ella posteó esa foto y después la borró”, dijo la panelista.

“Benjamín solamente había posteado esa foto y ella la última foto que había posteado con él había sido el 26 de febrero cuando en ese momento se hablaba de separación y ahora se habla de embarazo”, sostuvo Evelyn.

Es importante tener en cuenta que la China Suárez confirmó sus embarazos de forma misteriosa y ya avanzados.

La China Suárez y Benjamín Vicuña, igualitos: éstas son las zapatillas que usaron para el cumple de Beltrán

La China Suárez y Benjamín Vicuña fueron invitados a la casa de Pampita para el cumpleaños de Beltrán.

La pareja asistió junto a Rufina y Magnolia y llevaron al pequeño de 9 años una bicicleta. Relajados y en su mejor momento, los actores eligieron un look súper casual para este encuentro familiar en el que ambos coincidieron en un detalle: las zapatillas.

Tal como se puede ver en las imágenes que circularon en las redes sociales, la China Suárez y Benjamín Vicuña eligieron unas zapatillas Nike bordó, estilo urbano modelo para hombres.

No es la primera vez que la actriz de 29 años luce este modelo y, tiempo atrás, la China subiò a sus redes un look similar en el que los seguidores estallaron por estas zapatillas tan cancheras. "Si no encuentran las zapatillas en la página es porque son de hombre busquen ahí".