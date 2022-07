Aseguran que la China Suárez no toleraba la buena relación entre Vicuña y Pampita

La China Suárez acaba de lanzar su nueva canción y todos estuvieron prestando atención a la letra, que está inspirada en el momento más difícil de la actriz con su separación de Benjamín Vicuña y el escándalo por el Wandagate.

En "Mañanísima", Pampito estuvo analizando la canción, especialmente en la parte en donde versa: "Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era".



"Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron", dijo el panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.



"Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella", agregó sobre las supuestas sensaciones de la actriz.

Wanda Nara compartió una picante frase y sus fans aseguran que es para la China Suárez

"No confundas mujer libre con mujer fácil , La primera elige. La segunda se conforma", disparó la esposa de Mauro Icardi en su feed.

De inmediato, sus fans comentaron el post y mencionaron a la China Suárez, su ex enemiga. "Aguanta con los palitos Wanda, rescata a tu maride", fue una de los comentarios. "La autodenominada feminista Wanda Nara, parece q le pico la canción de la china. Enojate con tu marido", "Podrás olvidar que estuvo con la China", fueron otros de las frases del fandom.

Lo cierto es que, esta publicación de Wanda Nara se da después del estreno de Lo que dicen de mí, el nuevo tema de la China Suárez que está dedicado a la prensa después del estallido del wandagate.