Aseguran que Lali Espósito hace referencia a la China Suárez en su nueva canción “Diva” 

Lali Espósito está viviendo un excelente presente laboral. Al parecer, la cantante estaría viviendo un romance con Diego Domínguez, el ex actor de ATAV. En las últimas horas la artista volvió a generar un revuelo en redes sociales con sus últimas canciones, y despertó el interés de sus fanáticos, quienes aseguran que Lali se refirió a su íntima amiga la China Suárez en su canción “Diva”.

Lali presentó su canción “Disciplina” con un excelente video donde se la ve bailando una coreografía, que sus fanáticos no dudaron en imitar y subirlo a las redes sociales. Tal es el furor que despertó la ex Teen Angel entre sus seguidores, que al presentar su último tema “Diva”, no dudaron en buscar interpretar la letra de la canción.

“Es fácil olvidar como llegue hasta acá. No se trata solo de diamantes. Somos divas, aunque a veces te sientas sola, una diva siempre brilla” comienza cantando Espósito en su nueva canción “Diva”. En el video clip, la cantante luce un vestido dorado, con tacos altos y accesorios al tono. Además, Lali interpreta este videoclip con un maquillaje dorado por todo su cuerpo.

“De noche en Buenos Aires de día en Paris, directo al after party con mis nenas esquivando los flashes al salir y todo me sale bien, y todo me que difícil ser yo” agrega Lali en su canción. Justamente ésta estrofa es la que llamó la atención de sus fanáticos, que aprovecharon la red social del pajarito para hacer memes de todo tipo.

“Cuando Lali en ‘Diva’ dice ‘de noche en Buenos Aires, de día en París’, era un guiño para La China? No entendí” publicó una usuaria de Twitter, haciendo referencia al viaje que hizo la China Suárez cuando se encontró con Mauro Icardi, en medio del conflicto del Wanda Gate.

En septiembre de 2021, Lali disfrutó del recital de Mau y Ricky, junto a la China y sus hijos. Durante el reencuentro, la intérprete de “Soy” dejó en claro que es uno de los máximos pilares de su amiga.

La China Suárez, de novia en España: la primera foto oficial del romance

La China Suárez se alejó de los escándalos mediáticos pero los medios no tardaron en descubrirla. La actriz de 29 años viajó a Madrid para concluir con sus proyectos laborales y disfrutar de su reencuentro con Armando Mena Navareño, su nueva pareja.

A pesar de su distancia de las redes sociales, la diosa decidió terminar con su desaparición en Instagram y subió una foto junto al empresario español en su Insta Stories.

Antes de este blanqueo, la China Suárez , que viajó con Rufina, Amancio y Magnolia, apareció en el bar Panda Club donde subieron una foto de la diosa disfrutando de la noche madrileña.

