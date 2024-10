Después de confirmar su separación y renunciar a su cargo de Ministro de Desarrollo Económico, en medio de todo el escándalo por su divorcio con Pampita, Roberto García Moritán estaría en un nuevo vínculo amoroso.

Roberto García Moritán estaría comenzando un nuevo vínculo amoroso

El ministro además de pasar por la separación con Pampita, decidió dar un paso al costado en su puesto como Ministro en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Roberto decidió hablar y explicó: "Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso decidí dar un paso al costado de mi rol como Ministro de Desarrollo Económico: Siempre creí en una política al servicio de la gente, priorizando y potenciando las PyMEs, emprendedores y a todos los que generan valor en la Ciudad de Buenos Aires".

Ángel De Brito contó en LAM que Roberto García Moritán tiene una nueva novia

Según lo que contó Ángel De Brito en su programa LAM, el economista entró a su departamento con una chica. "La chica el sábado, las de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán", comenzó contando el periodista.

Luego, Ángel, contó de donde le llegó toda esta información. "´Vivo en el edificio de al lado', o sea esta chica lo vio. Yo la conozco a esta chica, no es que es una loca que me escribió. Anoche entró con la chica, con la misma chica que el sábado, no es del medio porque no la reconoció a la chica. Se quedó a dormir y acá está la clave, yo soy team Pampita ósea quiere venganza la vecina", expresó De Brito.

Después siguió: "Hoy me vuelve a escribir (la vecina de Moritán), me dice: 'Hola. Actualizo, la chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos. Igual todos los encargados del edificio, se ve que hay varios, la vieron. Deben saber más que yo'". Ángel después agregó, "Ósea que el sábado y anoche".

Fue en ese momento cuando la angelita invitada, Julieta Argenta, agregó información sobre este tema: "Ángel, ¿te puedo sumar un datito?, ¿Te acordás que cuando vos te fuiste de vacaciones explotó todo lo de Moritán?, ¿Se acuerdan cuando trajimos la primicia de que lo iban a ir del puesto? Yo les dije que había una chica en particular que a ella (Pampita) le estaría molestando mucho. [...] Lo que se habla es que había una chica con la cual él habría estado hasta conviviendo, en un momento. Conviviendo, en este sentido, pasando noches ahí". Marcela Feudale hizo la conexión de que capaz esta chica es la que está comenzando un vínculo, actualmente, con Roberto García Moritán.

C.S.