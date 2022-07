Shakira no es una más de las mujeres que se separan y quedan a la merced de lo que su pareja quiera disponer. Con la colombiana es a otro ritmo. Es de conocimiento público que Gerard Piqué quiere obligar a la cantante a que se quede en Barcelona, para que sus hijos, Milan y Sasha, no se muden a Miami, lugar donde la cantante tiene su mansión en North Bay Road Drive, valorada en más de 14 millones de dólares.

Pero Shakira tiene su independencia económica y no permitirá que el padre de sus hijos, por más poder que tenga en el mundo del fútbol de Barcelona, se salga con la suya y la haga permanecer más tiempo en la misma ciudad con donde Gerard Piqué tiene a su amante.

Aseguran que Shakira le ofreció a Gerard Piqué una millonaria suma para poder irse de España con Milan y Sasha.

Esta semana se conoció en el programa Chisme no Like, que Shakira le habría ofrecido 2.5 millones de dólares Gerard Piqué, padre de sus hijos, para que no le ponga palos en la rueda y ella pueda irse sin problema a vivir a Miami, con sus dos hijos, Milan Piqué Mebarak (12) y Sasha Piqué Mebarak (7). Esta jugosa oferta le aliviaría al jugador del Barcelona, la millonaria deuda que tiene con Hacienda.

Pero la oferta no se quedó solo en ese monto de dinero. Según la fuente, la compositora colombiana le ofreció a su ex pareja, pagar ella los viajes en primera clase, para que él vaya y los visite cuando él quiera. Esto sumado a que le dispondría un espacio en su mansión para que él se quede, sin necesidad de pagar hoteles en Miami. Pero hay más, la cantante de “Waka Waka”, habría accedido a que Piqué pase un mes completo con sus hijos, durante el año.

Shakira quiere volver a los escenarios, retomar su carrera en Miami y dejar de estar viajando entre España y Estados Unidos para trabajar. Rutina, que no tiene que llevar Piqué, pues él nació, vive, trabaja y tiene su nueva novia en Barcelona. “Sería la propia Shakira la que se encargaría de la manutención total de los niños. Asimismo, pagar cinco viajes anuales en primera clase para que el futbolista visite a Milan y Sasha en su nueva residencia”, afirma la fuente.

Chris Evans aviva rumores de romance con Shakira

Ya se había dicho que Shakira sería la única mujer en el mundo que puso en un enfrentamiento al Mundo de Marvel con el Universo extendido de DC, pues tendría a sus pies a Chris Evans, por un lado, y a Henry Cavill por el otro. Ahora los rumores de un posible acercamiento con Chris Evans, protagonista de Capitán América, de Marvel, cobraron mayor fuerza, tras las declaraciones del actor.

En una entrevista para la productora Shondaland, como parte de la promoción de la película de Netflix, The Gray Man, el actor de Hollywood afirmó que está en búsqueda del amor y que esa es su prioridad ahora. “Estoy concentrado en encontrar una pareja, alguien con quien pueda vivir”. Estas declaraciones de Chris Evans, cobran relevancia, luego de que ambas estrellas empezaran a seguirse en redes sociales, luego de que se confirmara la separación entre Shakira y Gerard Piqué, dos meses atrás.