Tini Stoessel y Rodrigo de Paul continúan siendo vinculados a casi dos meses de su separación. Todo empezó a raíz de un reloj dorado que llevó cada uno en una fotografía y los rumores de reconciliación explotaron. Yanina Latorre se encargó de desmentirlo y explicó que se trató de un regalo del futbolista a la cantante y que no tiene nada de malo con que lo continúe luciendo.

Sin embargo, esto no fue suficiente y las especulaciones siguen creciendo, el periodista Roberto Antonlín aseguró que ambos ex se encuentra en secreto. Hasta llegó a revelar que el amor entre ambos no nació en Instagram, sino por otro medio.

Yanina Latorre y Silvina Escudero confirmaron que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se ven en secreto

De la mano de Silvina Escudero en Bien de Mañana, negó dicha información, tras recibir un mensaje de Yanina Latorre que tenía la intención de desmentir otra vez lo que se viene diciendo entorno a la artista y el Campeón del mundo: “Tengo información. Dame un segundo, Roberto’’, empezó diciendo la bailarina, mientras dialogaban en vivo con el comunicador.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

’¿Yanina Latorre sabe de esta historia, de esta relación minuto a minuto, y me dice que Tini nunca mintió, que ellos sí se conocieron por redes”, contó la panelista, al leer el mensaje que le envió su colega.

Finalmente, Silvina terminó por ponerle punto final a los rumores de encuentros íntimos entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Y me confirma que de ninguna manera Tini y De Paul se arreglaron”, confirmó.

D.M