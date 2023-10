Igualitas: El increíble parecido de Tini Stoessel con Victoria Vanucci

Tini Stoessel hace pocos días sorprendió a sus fanáticos y las redes sociales, al estrenar un cambio de look radical. No es la primera vez que se hace look nuevo, desde cejas rosas, mechas rojas, pasarse al banco de las morochas hasta lucir su clásica melena castaña que la caracteriza, pero esta vez fue pasó más allá, al cortarse el pelo, en un estilo bob y fue comparada con Victoria Vanucci.

Se dice que cuando una mujer se corta el pelo, llegan cosas nuevas. Dicho y hecho, la Triple T estrenó un nuevo tema, ‘’Lágrimas’’, junto a Big One y BM. Con motivo del debut, desde su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘’Cúpido’’, publicó un reel a modo de adelantó y avisando a sus seguidores que ya estaba disponible el videoclip.

El look de Tini

El vídeo causó furor y aún más el outfit de Tini: pollera de jean oversize y por supuesto, tiro bajo, una de sus tendencias favoritas, le sumó una musculosa clásica blanca, una campera de cuero roja y blanca, con estrellas bordadas

Luego en cuanto a los accesorios, eligió un cinturón de cuero blanquecino con tachas y un collar finito plateado. Finalmente, el pelo captó la atención: grandes bucles, corte bob y un maquillaje, que arrasó con todo, por lucir un delineado bien marcado.

Tini Stoessel

El increíble parecido de Tini con Victoria Vanucci

Tras el estreno de su nueva canción, el Ejército de LAM en Twitter quedó impactado y lo anunció en sus redes, además de darse cuenta del increíble parecido de Stoessel con la modelo Vanucci, que se encuentra alejada desde hace años de los medios y radicada en los Estados Unidos, dedicándose de lleno al mundo de la cocina, su objetivo es obtener una estrella Michelin.

Victoria Vanucci

‘’ Tini Stoessel con Victoria Vanucci vibes… #LAM’’, escribieron las personas que manejan las redes del programa de espectáculos, acompañado por una captura de pantalla del vídeo del hit de Tini Stoessel y donde deja ver que son igualitas con Victoria Vanucci.

D.M