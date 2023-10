Tini Stoessel nació con el ingreso del Sol en Aries. Cuando el Sol está en la cúspide de un signo nace con todo el ímpetu y la energía característica, potenciando sus influencias.

Ariana, primero de la triada de los signos de fuego, con una potencia arrolladora, son emprendedores, osados, valientes, van siempre al frente sin que nadie los pare. A veces impacientes, la cabeza va más rápido que el cuerpo y los tiempos de los demás no van de la mano con los propios.

Los arianos son los que mueven el mundo, iniciadores, están siempre conquistando nuevos territorios. Amantes de los desafíos, para ellos no hay imposibles. Todo esto es Tini y mucho más.

Carta Natal de Tini Stoessel

La carta natal de Tini Stoessel

Tini Stoessel fue una niña estrella, hija de un famoso director y productor Alejandro Stoessel, debutó a los 10 años en la serie Patito Feo, y de ahí no paro más. Su papel consagración llegó de la mano de Violeta que la metió en el corazón de todos los pre-adolescentes. Mercurio en su carta natal así nos lo confirma, es una máquina de trabajar, de producir, de pensar ideas y ejecutarlas. Su producción artística es tan grande que nos preguntamos ¿Cuándo tuvo tiempo de hacer todo esto? .

Martina

Venus, el planeta del amor, transitaba a los 27 grados de Piscis, lo que nos sugiere que ella es pura sensibilidad y emoción, algo que se transmite en sus canciones y que quizás sea el secreto de su conexión y empatía con el público.

Primero lo pasa por su corazón, cada vivencia, cada amor, significó algo muy importante para ella. Sus grandes romances: Peter Lanzani, Sebastián Yatra, Rodrigo de Paul, dejaron huella. Seguramente no sea sencillo estar en pareja con tanta exposición, ahí está Saturno también en Aries, a pocos grados de su Sol, para confirmarlo. Es como si ella saliera con su novio, el público y la prensa, todos opinando, pendientes de la relación.

La cantante tiene el ascendente en Libra y la luna en Virgo

Júpiter en Acuario nos habla de un perfil social y solidario. Es como si ella sintiera la necesidad de devolver un poco de todo lo que la vida le dio en agradecimiento. Los astros nos dicen que tenemos mucho Tini Stoessel por delante, la veremos mutando y cambiando, seguramente asumiendo diferentes roles, como la conducción, pero siempre con el mismo carisma y luz, que es su marca registrada.

Cuál es el ascendente de Tini Stoessel y cuál es su luna

Tini Stoessel llegó a este mundo a las 19.30 horas, y su ascendente se alinea con Libra, el séptimo miembro de la constelación zodiacal, representado por la imparcial balanza.

Aquellos nacidos bajo este signo son reconocidos por su naturaleza romántica, un eterno deseo de compañía que arde en su interior. La soledad les resulta insoportable, y están en búsqueda constante de ese vínculo especial. Su encanto es casi mágico, y no sorprende que reciban un amor y aprecio sincero por parte de quienes los rodean.

En pleno show

En cuanto a su luna, la cantante la tiene en el signo de Virgo. Orden, pulcritud y límites. Indiscutiblemente, estas tres palabras poderosas definen a aquellos individuos que no dan vueltas y examinan cada uno de sus pasos con minuciosidad. Estas personas no se sienten obligadas a cumplir expectativas ajenas. Más bien, permiten que su alma tome las riendas, despidiendo a quienes ya no comparten su visión de la vida.

Los nacidos con la Luna en Virgo son amantes de los detalles y los artífices de la diferencia. La admiración ajena no les desagrada en absoluto; valoran que se reconozca el arduo esfuerzo que han dedicado para llegar a donde están. Pero eso no les basta. Buscan, ante todo, su propio reconocimiento y, a veces, se autoexigen al borde de las lágrimas. Así es Tini Stoessel.

Por Gabriel Rugiero, el Brujito Maya

Instagram @brujitomaya

www.brujitomaya.com.ar