Wanda Nara atraviesa un momento delicado de salud y desde su familia se maneja un fuerte hermetismo.

Por el momento, no hay parte médico oficial sobre lo sucedido con la conductora de Masterchef pero sí aparecen las primeras versiones sobre su salud.

Según contaron en el Noticiero de América, Wanda Nara asistió a Los Arcos porque, desde la institución, la habrían llamado cuando descubrieron que sus estudios le habrían dado mal. De esta manera, la empresaria se internó en la clínica para hacerse más estudios.

La salud de Wanda Nara se mantiene en el más absoluto hermetismo.

Además, confirmaron que habría sentido un fuerte dolor abdominal y que, al parecer, tendría un agrandamiento del bazo. Durante la información de Daniel Ambrosino, también se resaltó el aporte de un médico que confirmó que este tipo de patologías derivan de enfermedades linfoproliferativa, aunque no se pudo explayar en el caso porque no hay información oficial.

Carlos Monti confirmó que Wanda Nara podría ser trasladada

Mientras se espera un parte médico oficial, Carlos Monti dio más detalles de la situación de Wanda Nara.

El conductor de Entrometidos confirmó que Wanda Nara podría ser trasladada a un centro especializado. "Me están diciendo que podrían trasladarla en las próximas horas. Me dicen el lugar pero no puedo decir", dijo el periodista y continuó: "Un lugar más específico. Todo a tientas. Hay un común denominador".