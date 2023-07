Wanda Nara preocupó a todos cuando en Intrusos dieron la primicia sobre el mal momento de salud que estaría pasando. Luego, Pochi de Gossipeame contó más detalles de la internación de urgencia en el Sanatorio Los Arcos. "Me cuentan que Wanda Nara habría ingresado a Los Arcos con un fuerte dolor de panza, los estudios de sangre le habrían dado mal y se los estarían volviendo a hacer", contó la periodista. Ahora, en A La Tarde ampliaron la información que hay y se comunicaron con Andrés Nara.

En el programa de Karina Mazzocco revelaron cuál habría sido el valor que le dio mal en los estudios de sangre a Wanda Nara: "Dicen que los glóbulos blancos le dieron altos", contaron mientras estaban en un móvil con Marcelo Polino. Entonces, el periodista se atrevió a contar una información que le llegó. "Me dicen que evalúan punzarle la médula", lanzó.

Preocupa la salud de Wanda Nara

No se sabe mucho más al respecto, pero Andrés Nara salió al aire y contó todo lo que sabe y también se mostró preocupado. "¿Te acabás de enterar con nosotros de esta notica?", le preguntó Karina Mazzocco. Sorprendentemente, el papá de Wanda Nara confirmó la pregunta de la conductora y reveló que está algo distanciado de la mediática. "Había alguna rispidez. Estábamos medios desconectados. Veníamos bien pero últimamente no, nos desconectamos bastantes pero por pavadas. Obviamente que esto pasa por otro camino", reconoció. Recordemos que hace algunos días salió un rumor de una interna familiar que tendría a todos distanciados.

Aseguran que Wanda Nara está complicada de salud

"Realmente estoy preocupado porque no pude chequear y no estoy cerca del lugar donde está internada. Estoy chequeando, tratando de averiguar un poco más pero las personas más allegadas no están en línea, no están contestando", dijo Andrés Nara cuando Karina Mazzocco le preguntó si estaba preocupado.

Matías Vázquez, periodista de A La Tarde, dio más información sobre lo que pasó con Wanda Nara. "La idea era que se quedaban en el hotel de los Martín Fierro, al otro día se iban a la casa y ahí ya planificaban su viaje. Wanda va a hacerse un chequeo porque no se sentía bien, llega a la clínica Los Arcos y queda internada. Icardi se entera y pidió licencia en su club", contó con total precisión el panelista del programa de Karina Mazzocco.

Sobre la salud de Wanda Nara, Andrés Nara señaló que recientemente no tuvo ningún problema de salud con el cuál esto podría estar relacionado. "No tuvo ningún problema de salud en los últimos tiempos. En ningún momento escuché eso, pero como te digo, no estoy hablando periódicamente con ella. Ella es muy sana, nunca jamás tomó nada, jamás hizo ningún exceso de nada", cerró con contundencia el padre de la conductora.

