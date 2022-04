Así creció Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini que cumplió 7 meses

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini están viviendo un idilio con el pequeño Emilio, el pequeño acaba de cumplir 7 meses y la pareja no puede creer lo mucho que creció en este tiempo.

“Arrancó el gateo rústico”, publicó la nutricionista dando cuenta de los primeros movimientos que comenzó a efectuar el pequeño. La esposa del médico suele compartir muchos momentos familiares que denotan lo grande que está el bebé.



"Emilio somos cuando 'arrancamos la dieta' y se nos da por no comer 'nada' y achicar las porciones al máximo... Así terminamos, que hasta los platos nos queremos comer...", dijo Estefanía Pasquini mostrando el hambre voraz que tenía Emilio quien ya comenzó a comer papillas.



El relato de Estefanía Pasquini sobre el nacimiento de Emilio

Meses atrás, la esposa de Alberto Cormillot dio detalles a CARAS sobre cómo fue el día más importante de su vida cuando llegó su primer hijo a su vida.

“Había terminado de trabajar, lo estaba haciendo desde la mañana como todos los días y estaba pensando, ‘hoy no se movió mucho’ (normalmente se movía el 90% del tiempo, ese día no) a mí me dolía un poco la panza, la sentía muy dura, casi no pude comer nada durante la cena porque sentía que ya no tenía espacio y Alberto me dijo: ‘Vayamos para que te hagan un monitoreo’ y en modo de chiste comentó: ‘Cuántas falsas alarmas podemos tener de acá al 21? a lo que yo le dije, ‘cinco por lo menos’(eran los días que faltaban) y fuimos a ver que era ese dolor y ni agarramos los bolsos", comenzó en su relato.



"Cuando me hacen el monitoreo ven que estaba teniendo una contracción tras otra y me dijeron, ‘ya estás en trabajo de parto’. Y ahí empecé a temblar y no quería que salga... No era el día, yo no estaba preparada.... Era una idiotez lo que estaba pensando. Recapacité, me saqué la ropa y entré. Recuerdo que temblaba mucho, seguía pensando hoy no es el día. Estaba muy asustada, me explicaron todo lo que podía llegar a pasar con la anestesia y creía que me iba a pasar todo a mí, no podía parar de temblar. Pero Alberto que estaba atrás mío me abrazó la cabeza y me empezó a hablar para que pare de pensar. Y dejé de temblar y cuando me di cuenta ya me estaban dando a Emilio", expresó muy emocionada.